بروف شداد و قفص الجداد !!.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

▪بروف شداد حسم الخلاف ووضع النقاط فوق الحروف بقوله (الهلال احد مكونات الاتحاد العام ولاعلاقة للوزاره به) واضاف (سنمدد لمجلس الهلال ان كان هناك توافق حوله و إن برز خلاف سنشكل لجنة تطبيع)

▪️شداد مدد من قبل لمجلس الخرطوم لان النفيدي محل اجماع بالدرجه التي ظل يفوز فيها بالتزكيه لنحو 4 عقود اما في الهلال فالامر غير .

▪️الهلال وعبر تاريخه الطويل لم يشهد رئيس منزوع الشعبيه فاقد الاهليه كالرئيس الحالي .

▪️رئيس كل الاقطاب ضده و كذلك الروابط و الاعلام وقدامي اللاعبين ، باختصار كل مكونات المجتمع الازرق .

▪️رئيس انفض من حوله حتى اعضاء مجلسه وبات الضابط الوحيد بالمجلس فلا نائب رئيس ولا امين عام !! .

▪️حتى اللواء كرار امين المال الموصوف بضعف المواقف وهشاشة الرأي ابتعد عن منظومة المجلس !!

▪️عضو (لجنة محمد جلال) الذي زعم ان اللجنه ستمدد للكاردينال لا يدرك ان المجلس تبعثر ولم يعد فيه غير كردنه !!

▪️اطرف ما في هرطقات العضو اياه زعمه تكليف كردنه اختيار لجنتي انتخابات و استئنافات !!

▪️لو صدق الرجل في تصريحه العبثي لعهد كردنه لعزيز الخير وادم بقيادة لجنة الانتخابات فيما تترأس الزميله فاطمه الصادق الاستئنافات !!

▪️لا اقول إن (حلفا) صاحب التصريح المشاتر ليس مناسباً لعضوية اللجنة القانونيه لكني اسأل فقط عن مؤهلاته القانونيه وخبرته الاداريه .

???? على كردنه ان يعلم ان ايامه بالهلال قد انقضت وعليه المغادره بهدوء .

▪️لا اسامه عطا المنان ولا عياله بالاتحاد العام قادرين على التمديد لكردنه .

▪️معاندة جماهير واقطاب ، واعلام الهلال ليس من مصلحة من يرتب لمشروع سياسي .

▪️من مصلحة الكاردينال بدأ مشروعه السياسي بهدوء وبعيداً عن مكايدة اهل الهلال .

???? تصريح الخندقاوي الناري وتلويحه بثورة الهلال بثت الرعب في قلوب المتأمرين و اشعلت الحماس في اهل الهلال .

???? د. برقو استبق الانديه و الاتحادات وشرع في ترتيبات عودة نشاط المنتخب عبر اجتماعه امس بالاجهزه الفنيه للمنتخب .

▪️برقو جدد الثقه في الاجهزه الفنيه الوطنيه واعاد التعاقد معهم وخلال اجتماع ثان بالثلاثاء يتم تحديد تاريخ بدأ التمارين.

▪️بصراحه برقو بات مكوك الاتحاد والدينمو المحرك لذلك يستحق الثقه التي يوليها له بروف شداد .

????هيثم مصطفي تلقي سيلاً من الهجوم بسبب تغريده سالبه عن حكومة الثــوره .

▪️كل من كان يطمح في منصب ولم يجده بات يهاجم الثوره .

▪️مثل هيثم هناك اعيسر الذي اراد ان يقفز من مذيع بقناة النيلين لوزير اعلام حته واحده !!

▪️بااااالغت يا اعيسر بوليغه مباااااالغه .

???? انتهت حتوته (سيد البقاله) الذي زعم انه رئيس المريخ القادم .

▪️ما خصصه الرجل للترويج والتلميع نفذ فذهب لذاكرة النسيان .

???????? كلام سياسه .

▪️قصه نجل ابراهيم الشيخ تبين انها حكايه ساذجه لذلك لم تكلف وكيل النيابه اكثر من 5 دقائق .

▪️باعتقاله عدد من الزواحف بدأ جهاز المخابرات يستعيد ثقة الشارع .

▪️الحكومه على اعلى مستوياتها اقرت بمشروعية اعتصام نيرتي وامنت على مطالبه فلماذا الدعوه لحشد ومسيرات امام مجلس الوزراء اليوم الاحد !!

. لا نريد قضاء الفتره الانتقاليه ما بين مسيرات وتظاهرات وعلى الجهات الرسميه اثبات هيبة الدوله حتى في وجه لجان المقاومه التي باتت عباءه يرتديها الكل .

▪️للسياسين قصص وحكايات عن الهروب من الملاحقات الامنيه لكن حكايه اختباء سياسي في قفص جداد لم نسمع بها من قبل !!

. دباب قفص الدجاج .