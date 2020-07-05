بروف شداد و قفص الجداد !!.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
▪بروف شداد حسم الخلاف ووضع النقاط فوق الحروف بقوله (الهلال احد مكونات الاتحاد العام ولاعلاقة للوزاره به) واضاف (سنمدد لمجلس الهلال ان كان هناك توافق حوله و إن برز خلاف سنشكل لجنة تطبيع)
▪️شداد مدد من قبل لمجلس الخرطوم لان النفيدي محل اجماع بالدرجه التي ظل يفوز فيها بالتزكيه لنحو 4 عقود اما في الهلال فالامر غير .
▪️الهلال وعبر تاريخه الطويل لم يشهد رئيس منزوع الشعبيه فاقد الاهليه كالرئيس الحالي .
▪️رئيس كل الاقطاب ضده و كذلك الروابط و الاعلام وقدامي اللاعبين ، باختصار كل مكونات المجتمع الازرق .
▪️رئيس انفض من حوله حتى اعضاء مجلسه وبات الضابط الوحيد بالمجلس فلا نائب رئيس ولا امين عام !! .
▪️حتى اللواء كرار امين المال الموصوف بضعف المواقف وهشاشة الرأي ابتعد عن منظومة المجلس !!
▪️عضو (لجنة محمد جلال) الذي زعم ان اللجنه ستمدد للكاردينال لا يدرك ان المجلس تبعثر ولم يعد فيه غير كردنه !!
▪️اطرف ما في هرطقات العضو اياه زعمه تكليف كردنه اختيار لجنتي انتخابات و استئنافات !!
▪️لو صدق الرجل في تصريحه العبثي لعهد كردنه لعزيز الخير وادم بقيادة لجنة الانتخابات فيما تترأس الزميله فاطمه الصادق الاستئنافات !!
▪️لا اقول إن (حلفا) صاحب التصريح المشاتر ليس مناسباً لعضوية اللجنة القانونيه لكني اسأل فقط عن مؤهلاته القانونيه وخبرته الاداريه .
???? على كردنه ان يعلم ان ايامه بالهلال قد انقضت وعليه المغادره بهدوء .
▪️لا اسامه عطا المنان ولا عياله بالاتحاد العام قادرين على التمديد لكردنه .
▪️معاندة جماهير واقطاب ، واعلام الهلال ليس من مصلحة من يرتب لمشروع سياسي .
▪️من مصلحة الكاردينال بدأ مشروعه السياسي بهدوء وبعيداً عن مكايدة اهل الهلال .
???? تصريح الخندقاوي الناري وتلويحه بثورة الهلال بثت الرعب في قلوب المتأمرين و اشعلت الحماس في اهل الهلال .
???? د. برقو استبق الانديه و الاتحادات وشرع في ترتيبات عودة نشاط المنتخب عبر اجتماعه امس بالاجهزه الفنيه للمنتخب .
▪️برقو جدد الثقه في الاجهزه الفنيه الوطنيه واعاد التعاقد معهم وخلال اجتماع ثان بالثلاثاء يتم تحديد تاريخ بدأ التمارين.
▪️بصراحه برقو بات مكوك الاتحاد والدينمو المحرك لذلك يستحق الثقه التي يوليها له بروف شداد .
????هيثم مصطفي تلقي سيلاً من الهجوم بسبب تغريده سالبه عن حكومة الثــوره .
▪️كل من كان يطمح في منصب ولم يجده بات يهاجم الثوره .
▪️مثل هيثم هناك اعيسر الذي اراد ان يقفز من مذيع بقناة النيلين لوزير اعلام حته واحده !!
▪️بااااالغت يا اعيسر بوليغه مباااااالغه .
???? انتهت حتوته (سيد البقاله) الذي زعم انه رئيس المريخ القادم .
▪️ما خصصه الرجل للترويج والتلميع نفذ فذهب لذاكرة النسيان .
???????? كلام سياسه .
▪️قصه نجل ابراهيم الشيخ تبين انها حكايه ساذجه لذلك لم تكلف وكيل النيابه اكثر من 5 دقائق .
▪️باعتقاله عدد من الزواحف بدأ جهاز المخابرات يستعيد ثقة الشارع .
▪️الحكومه على اعلى مستوياتها اقرت بمشروعية اعتصام نيرتي وامنت على مطالبه فلماذا الدعوه لحشد ومسيرات امام مجلس الوزراء اليوم الاحد !!
. لا نريد قضاء الفتره الانتقاليه ما بين مسيرات وتظاهرات وعلى الجهات الرسميه اثبات هيبة الدوله حتى في وجه لجان المقاومه التي باتت عباءه يرتديها الكل .
▪️للسياسين قصص وحكايات عن الهروب من الملاحقات الامنيه لكن حكايه اختباء سياسي في قفص جداد لم نسمع بها من قبل !!
. دباب قفص الدجاج .
كانت هذه تفاصيل خبر بروف شداد و قفص الجداد !!.. بقلم معتصم محمود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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