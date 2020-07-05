شاب يقتل والده طعناً بسكين لهذا السبب…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

سدد شاب طعنة قاتلة لوالده المهندسَ ومن ثم حاول قتل نفسه وذلك عندما انتابته نوبة هياج داخل منزله بحي كافوري بمحلية بحري وبحسب مصدر صحفي ان الشاب يعاني من اضطرابات نفسية وعندما انتابته نوبة هياج قام بسحب سكين وسدد بها طعنات لوالده ومن ثم قام بتسديد طعنة لنفسه محاولا الانتحار وأوضح المصدر أن محاولات جرت لاسعاف الرجل وابنه الي المسشتفي بيد ان والده فارق الحياة فيما احتجز إبنه لتلقي العلاج َواضاف المصدر أن الشرطة دونت بلاغآ وفتحت محضر تحقيق بالحادثة. المادة السابقة توتو كورة والجماهيرية سبب الأذى !؟.. بقلم هاشم الطيب المقالة القادمة صراع ( الديكة ) !!.. بقلم علم الدين هاشم

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