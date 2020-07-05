دبابيس.. بقلم ود الشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

** نجوم المريخ. ماشاء الله منتشرين في ميادين الروابط. محل ما تقبل تلقاهم زي عربية الباسطة ..لا خلو شمبات ولا أمبدة ولا ولا الرميلة ولا الصحافة ولا الحاج يوسف ولا ابوادم ولا الكلاكلات ولا العشرة ..محل ما تقبل تلقي سيف تيري ومحمد الرشيد والتش ورمضان عجب وعماد الصيني وبقية العباقرة …يلعبون في الاذقة والحواري وفي هذا عدم احترام للمريخ وجماهيره . .مجلس إدارة النادي ما جايب خبر والقطاع الرياضي نايم نوم وطبعا اي لاعب يمكن أن يصاب ويكلف النادي الكثير . ..قطعا ما يحدث لم نشاهده.في عهد العمالقة لانهم كانوا يحترمون المريخ ويحترمون أنفسهم. لم نشاهد كمال عبدالوهاب يلعب في ميدان رابطة ولا بشارة ولا بشري ولا سامي عزالدين ولا حامد بريمة ولا كمال عبدالغني ولا زيكو ولا ابراهومة .. …معقولة لاعب في المريخ يمشي يلعب في الروابط ..اوقفوا هذه الفوضي يا كابتن خالد احمد المصطفي وما يتردد بان اللاعبين يريدون المحافظة علي لياقتهم مبرر واهي لأن كل لاعب ممكن يتدرب في سرية تامة

مش في ميادين الروابط

** لاعبو المريخ لا يبالون حتي من الكرونة وهم يلهثون للعب في ميادين الروابط

** نجم كبير مثل احمد حامد التش من الممكن أن يقبض أكثر من ١٠ مليار كحافز تسجيل بعد أشهر قليلة يمشي يلعب في الروابط لغاية ما واحد يلجنو ..لا قدر الله

** امس نشرت احدي الصحف الهلالية خبرا يقول .ان عصام قدالة المرشح لرئاسة المريخ بصدد التحالف مع آدم سوداكال وانتشر الخبر وملأ الأسافير وعم القري والحضر وعلي الفور اتصلت بالاخ قدالة ونفي الخبر جملة وتفصيلا وقال أنا علي العهد والوعد مع جماهير المريخ ومع الجهة التي دفعتني للترشح للرئاسة ولا ولن اتحالف مع سوداكال او اي جهة اخري

** علي الصحف الهلالية أن تكون أكثر دقه في نشر اخبار المريخ ولو توقفت عن النشر يكون احسن

** بالمناسبة ظهر تنظيم مريخي جديد يحمل اسم التجمع المريخي للتغيير أصدر بيانا امس هاجم فيه جماعة الحراك المريخي ..ولا أدري من هو قائد التنظيم الجديد

** د كمال شداد رئيس الاتحاد العام وكالعادة كان قويا ومرتبا ومقنعا وهو يتحدث عبر تلفزيون السودان امس الأول وفد أوضح أن بإمكان اتحاده إسقاط مجلس المريخ الحالي في حالة حصول الموقعون علي وثيقة طرح الثقة علي ثلثي العضوية .ودي صعبة طبعا ..واكد ابو الشد أن بإمكان اتحاده مد فترة مجلس الهلال الحالي في حالة توافق الإهلة مع دعمه بأعضاء جدد وفي حالة عدم التوافق سيتم تكوين لجنة تطبيع( هنالك مبادرة مطروحة من السيد طه علي البشير لجمع شمل الاهلة نرجو أن تجد القبول ) واكد شداد أن المفوضية الولائية لا علاقة لها بالمريخ والهلال وكل أندية الدرجة الممتازة وقال لم استشير اي مدرب في حكاية عودة النشاط لأن المدربين تم استقطابهم ولأن البعض منهم عمل بقوة لالغاء الموسم ولأن الفنيين ما عندهم حاجة اصلا

** عقب حديث شداد مباشرة قال السيد الوزير الولائي أن الاتحاد العام. لا علاقة له بمجلس الهلال وان مد فترة اجل المجلس أو تكوين لجنة تسيير

مسئوليتهم كوزارة وموفضية .. .. يحلها الشريكة

** لا توجد اي أزمة ولا اي مشكلة بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد العام حول عودة النشاط كما تروج بعض الصحف والمواقع

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** البصات السفرية تستأنف نشاطها يوم الخميس المقبل والطيران يستأنف رحلاته يوم ١٢ يوليو ..يعني مافي اي مجال ولا اي طريقة لإكمال الدوري الممتاز عن طريق التجميع..والهلال ماشي الغرب ماشي الغرب. ما عندكم طريقة يا صديقي محمد عبد الماجد ..اين انت

** احد المريخاب بعث لي بقصاصات من صحف قديمة تتحدث عن هزيمة الهلال بسبعة أهداف نظيفة أمام المريخ في نهاية الخمسينات أيام ناس برعي وقرعم وسري وهزيمته بسبعة أهداف أمام الموردة عام ٦٧ أيام الموردة كانت موردة وهزيمته بسباعية كذلك أمام المقاولون العرب وقطعا الصحف لا تكذب. صحف زمان. .. والصحف قالت ان المريخ هو النادي السوداني الوحيد اسمه موجود في السجل الذهبي للاتحاد الدولي فيفا عندما أحرز بطولة الدوري المحلي دون هزيمة أو تعادل موسم ٧١ ..٧٢ قبل الجماعة ما يجو من البلد ..وهو النادي السوداني الوحيد موجود اسمه في السجل الذهبي للاتحاد الأفريقي. كاف .باحرازه بطولة الكؤوس الأفريقية عام ٨٩ …المريخ تاريخ كبير

** امس وعبر الفديو شاهدت أهداف لفيصل العجب وايداهور وراجي وكلتشي في شباك الهلال وعدد من الفرق الأفريقية وكان مشهدا رائعا خاصة مشهد الجماهير…اتمني ان تعود جماهير المريخ للمدرجات في القريب العاجل

** الخرطوم في حاجة إلي حاكم عسكري صارم يوقف فوضي الأسعار..والله وصلنا الحد في غلاء المعيشة وربنأ يستر.

** نشارك مشجع الهلال الكبير الاخ فيصل جقود واشقائه الاحزان في وفاة والدتهم . ..لها الرحمة

** أصلو العمر كان دربا مشيتو كسيح

** آخر دبوس

** من مصلحة الاهلة التوافق علي دعم مجلس الكاردينال ومد أجله