أسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الأحد وفقا لبنك السودان المركزي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : فيما يلي اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الأحد وذلك وفقا لبنك السودان المركزي : العملة شراء بيع متوسط الدولار 55 55.275 55.1375 الين الياباني 0.5116 0.5142 0.5129 الجنيه الاسترليني 68.6556 68.9989 68.8272 الفرنك السويسري 58.1887 58.4796 58.3342 الدولار الكندي 40.5781 40.781 40.6795 كرونة السويدية 5.9143 5.9439 5.9291 الكرونة النرويجية 5.8113 5.8404 5.8258 الكرون الدنماركي 8.3065 8.348 8.3273 الدينار الكويتي 177.591 178.479 178.035 الريال السعودي 14.6659 14.7392 14.7026 الدرهم الاماراتي 14.975 15.0499 15.0124 الريال القطري 15.1099 15.1854 15.1477 الدينار البحريني 145.811 146.54 146.176 ريال عماني 142.82 143.534 143.177 الوحدة النقدية لدول الكوميسا 74.7776 75.174 74.9758 الدولار الحسابي (مصر) 4.6732 4.6823 4.6778 اليورو 61.8552 62.1645 62.0098 المادة السابقة حاكم دبي يعيد تشكيل حكومته بعد “ضربة” حاكم دبي يعيد تشكيل حكومته بعد “ضربة” كورونا التي فتكت باقتصاد الإمارات المقالة القادمة دبابيس.. بقلم ود الشريف

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