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أسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الأحد وفقا لبنك السودان المركزي

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

فيما يلي اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الأحد وذلك وفقا لبنك السودان المركزي :

العملة شراء بيع متوسط
الدولار 55 55.275 55.1375
الين الياباني 0.5116 0.5142 0.5129
الجنيه الاسترليني 68.6556 68.9989 68.8272
الفرنك السويسري 58.1887 58.4796 58.3342
الدولار الكندي 40.5781 40.781 40.6795
كرونة السويدية 5.9143 5.9439 5.9291
الكرونة النرويجية 5.8113 5.8404 5.8258
الكرون الدنماركي 8.3065 8.348 8.3273
الدينار الكويتي 177.591 178.479 178.035
الريال السعودي 14.6659 14.7392 14.7026
الدرهم الاماراتي 14.975 15.0499 15.0124
الريال القطري 15.1099 15.1854 15.1477
الدينار البحريني 145.811 146.54 146.176
ريال عماني 142.82 143.534 143.177
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 74.7776 75.174 74.9758
الدولار الحسابي (مصر) 4.6732 4.6823 4.6778
اليورو 61.8552 62.1645 62.0098
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