عُماني يكشف عن “كارثة” خطيرة في السلطنة: “لم يعد أمامنا سوى حل أخير”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دق الأكاديمي العماني البارز الدكتور محمد الوردي، ناقوس الخطر وكشف عن “كارثة” حقيقية بالسلطنة من ارتفاع أعداد المصابين بكورونا بشكل فظيع وأصبحت عُمان من أكثر الدول التي يوجد بها إصابات بالفيروس بالنسبة لعدد السكان.

وقال “الوردي” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”بعد أن كانت إصابات كورونا تعد بالأصابع أصبحت السلطنة من أكثر الدول بإصابات كورونا بالنسبة لعدد السكان”

وتابع موضحا:”بالرغم من تعدد أسباب ذلك ولكن حاليا لن تجدي الملامة والبكاء على اللبن المسكوب”

ولفت الأكاديمي العُماني إلى حل أخير من وجهة نظره:”لم يعد أمامنا سوى العودة بحزم وبصرامة إلى الإجراءات الاحترازية بعد أن تساهلنا وفرطنا حيالها مؤخرا”

هذا وبين الدكتور محمد الوردي في تغريدة أخرى أن مواجهة جائحة كورونا لا تعني العودة إلى غلق الاقتصاد لكي لا تكون الخسارة مضاعفة، مضيفا:”ولكن يجب علينا غلق بيوتنا بالبقاء بالمنزل والتوقف عن الزيارات الاجتماعية والطلعات الشبابية إلا للعمل والتسوق”

كما يجب تشديد العقوبات على المستهترين بالاجراءات الاحترازية فلا يمكن التعويل على وعي الشعب، بحسب الأكاديمي الوردي.

ولاقت تغريدة الدكتور محمد الوردي تفاعلا كبيرا من قبل العُمانيين، ووافقه في رأيه عبدالله بن علي الملا قائلا:”إجراءات لم تكن كافية تسببت في هذه الفوضى من انتشارالمرض، التعويل على وعي ناس كان خطأ فادح ولم نستوعب تجارب الغير وهذا دليل باننا لم نكن نتابع باستمرار التغير في سلوك الفرد من ملتزم الى منبطح في كل سكة وشارع وتجمع”

وتابع:”المطلوب الان وسابقا تشديد الإجراءات (وتغليض )المخالفات”

وأشار مغرد آخر إلى أن جزء كبير من هذه المشكلة أساسه الوافدين بالسلطنة:”خاصه الوافدين. المفروض اي شخص مايلتزم يرحل فوراً. معظم الإصابات وافدين خاصه لما الحكومه عالاجتهم مجانا. اعجبهم الوضع”

وكتب آخر منتقدا رهان الحكومة العمانية على وعي الشعب:”للاسف الحكومة راهنت على وعي المجتمع وحقيقة الامر ان المجتمع غير واعي اقلها الأغلب !

غير مهتمين وغير متقيدين بالمعنى الصحيح بالاحترازات والإجرائات ، ولا اقصد هنا العمانيين فقط بل الجميع”

هذا وأعلنت وزارة الصحة العمانية فى بيان مقتضب عبر حسابها على تويتر السبت، تسجيل 10 وفيات بفيروس كورونا، ويعد الرقم هو الأكبر منذ بدء تفشى الوباء فى السلطنة، ليصل إجمالى الوفيات 203 حالة وفاة.

وكان وزير الصحة العمانى، قال فى وقت سابق، إن السلطنة شهدت زيادة “مخيفة” في حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 تتطلب تعزيز طاقة المستشفيات وبخاصة وحدات الرعاية المركزة.