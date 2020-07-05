الاستخبارات السعودية تعتقل أميراً بارزاً ورفض طلب الاستدعاء وهذا ما جرى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف مغرد قطري شهير ، تفاصيل إلقاء جهاز الاستخبارات السعودي القبض على أحد أمراء العائلة المالكة، وذلك بعد رفضه المثول لاستدعاء من قبل الجهاز الأمني التابع لولي العهد محمد بن سلمان.

وقال المغرد “بوغانم” في تغريدة رصدتها “وطن”: “معلومات مؤكده 100%، وصلتني منذ قليل من الرياض عن استدعاء الاستخبارات السعودية، لصاحب سمو أمير ملكي ورفض طلب الاستدعاء فتم القاء القبض عليه بالقوة الجبرية بعد عملية إطلاق نار وهو داخل قصره، واتحفظ عن ذكر اسم الاسم حتى يأذن لي المصدر”.

وأضاف في تغريدة أخرى: “صاحب سمو أمير ملكي ذو شأن كبير تدهورت صحته الأيام الماضية بشكل كبير جداً، وانقطعت جميع أخباره، وقد يتم الإعلان عن وفاته في أي لحظة، واتحفظ عن ذكر الاسم حتى يأذن لي المصدر”.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع تغريدة بوغانم، مرجحين أن تكون الشخصية التي يتحدث عنها هي الأمير محمد بن نايف ولي العهد السابق.