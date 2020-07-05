عاجل.. تعزيزات عسكرية عقب اشتباكات في حلفا الجديدة أسفرت عن وفاة شخص

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الأحد 5 يوليه 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
أكد والي كسلا (شرق السودان) بالإنابة أرباب محمد الفضل، أن حكومة الولاية أرسلت تعزيزات عسكرية لبسط الأمن إلى مدينة حلفا الجديدة، بعد اشتباكات أسفرت عن وفاة شخص وجرح 5 آخرين، موضحا أن حكومة الولاية تتابع الأحداث بعد هدوء الأحوال الأمنية في المدينة وسيطرة القوات النظامية على الأوضاع.
وقالت وكالة السودان للأنباء "سونا"، إن وفاة شخص أثناء مشاجرة تسبب في اندلاع أحداث مؤسفة في مدينة حلفا الجديدة بين قبيلتي "البني عامر" و"النوبة"، نتج عنها جرح 5 أشخاص من الطرفين، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وبدأت الأحداث بمشاجرة بين شخصين في سوق لبيع الخضروات في مدينة حلفا الجديدة، ما أدى إلى وفاة شخص، قبل أن تتوسع الأحداث.
ودعا والي كسلا بالإنابة إلى ضبط النفس وعدم الانجراف وراء الفتن، مشيدا بجهود السلطات والقيادات الأهلية التي أخمدت نار الفتنة.
وأضاف أن وثيقة الهدنة بين "البني عامر" و"النوبة"، التي تم تجديدها مؤخرا، عقب الأحداث، التي كانت شهدتها مدينة كسلا قبل فترة، سوف تُعمم لتشمل كافة المحليات بالولاية.
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