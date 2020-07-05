مدرب المريخ المسلمي مهدد بالابعاد من السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشفت متابعاتنا الدقيقة أن الاتحاد العام بصدد اصدار منشور يمنع فيه اي مدرب غير حاصل على الرخصة ايه بالاشراف على نادي بالدرجة الممتازة وكشفت متابعات الصحيفة الدقيقة أن مدرب المريخ المسلمي ربما تم ابعاده بسبب عدم حصوله على الرخصةA وهو ما قد يمنعه من الاشراف على المريخ.. وهناك مدربين كثر مارسوا المهنة بالممتاز غير حاصلين على الرخصة.

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