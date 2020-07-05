الري: تصريف 34 مليون متر مكعب بترعتي الجزيرة والمناقل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

اكد وكيل الري والموارد المائية المهندس ضو البيت عبدالرحمن منصور جاهزية الوزارة لتوفير مياه الري لضعف المساحة المقرر زاعتها في العروة الصيفية هذا الموسم في حال التزام الجهات ذات الصلة بالمحددات الفنية المطلوبة مشيرا الى توفر مياه الري بالقنوات الرئيسية والفرعية والمواجر بصورة تلبي تطلعات المزارعين .

وكشف وكيل الري خلال الزيارة الميدانية التي رافق فيها وزير الزراعة الاتحادي لاقسام ري شمال الجزيرة بحضور محافظ مشروع الجزيرة عن نصريف 34 مليون متر مكعب من المياه بترعتي الجزيرة والمناقل وقال انها تكفي لري المساحات الزراعية التاشيرية دون عطش هذا الموسم .

Advertisements

ووجه ضو البيت ادارة عمليات الري باجرا، الحلول الاسعافية اللازمة لبعض المناطق المحدودة باقسام شمال الجزيرة وانتقد زراعة محاصيل الفول والقطن والذرة هذا الموسم في توقيت واحد والذي قد يؤدي الي عدم انتظام منظومة الري في التوزيع العادل للمياه مطالبا ادارة مشروع الجزيرة والمناقل والمزارعين بالمشروع ومهندسي الري بالاقسام المختلفة بالتنسيق والتعاون لتحقيق اهداف الفترة الانتقالية لانجاح الموسم الزراعي الحالي .

وقال ان ما تم زراعته باقسام الجزيرة حتي اليوم يعادل نسبة 11% فقط من جملة المساحة المستهدفة ووصفها بالنسبة الضعيفة مقارنة مع كمية المياه التي توفرت بجميع القنوات الفرعية والرئيسية والمواجر والتي تسهم بصورة مباشرى في ري كل المساحة التاشيرية المقرر زراعتها خلال العروة الصيفية .

ووقف الوكيل مع وزير الزراعة بعدد من القنوات التي تحتاج الي حلول اسعافية عاجلة لاستمرار عمليات الري وطمأن المزارعين بجهود وزارته التي تسعى الى تلافي مشاكل العطش هذا الموسم وفق برنامج فني متكامل.