“أخبار صادمة” من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، من تفاقم أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

ودعت المنظمة العالمية، الدول، إلى الاستفاقة، خاصة مع بلوغ إجمالى الحصيلة العالمية 11.2 مليون إصابة، و530 ألف وفاة، منذ الإعلان عن وجود فيروس كورونا.

وأفادت صحيفة “المصري اليوم”، مساء اليوم السبت، أن المسؤول عن الطوارئ الصحية فى المنظمة، مايكل راين، قد شدد على أن الوقت حان فعلا لأن تنظر الدول إلى الأرقام، وعدم تجاهل ما تقوله هذه الأرقام، منوها إلى أن الوضع الميدانى لا يكذب.

وأشار راين إلى أن الأيام السبعة الأخيرة كانت الأسوأ فى عدد الإصابات (أكثر من 160 ألف إصابة جديدة فى العالم يوميا)، منذ ظهور الوباء فى الصين فى أواخر 2019، و60% من إجمالى الإصابات، حتى الآن، سُجّلت فى شهر يونيو/حزيران الماضي.

ونقلت الصحيفة على لسان، سمية سواميناثان، كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، أن حوالي 30% من بيانات تسلسل الجينوم المأخوذة من عينات الفيروس، التى جمعتها منظمة الصحة العالمية، تظهر علامات على حدوث طفرة، لكن لا يوجد دليل على أن تلك الطفرة تؤدى إلى مرض أشد خطورة.