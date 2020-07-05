الصحة: تسجيل 117 اصابة بفيروس كورونا في يومي الاربعاء والخميس المنصرم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 117 اصابة بفيروس كورونا إضافة الي تسجيل 4 حالة وفاة وذلك ليومي الاربعاء الاول من يونيو والخميس الثاني من نفس الشهر

وسجل التقرير ليوم الاربعاء الاول من يوليو 39 إصابة و3 وفيات و32 حالة شفاء واشار التقرير الي ارتفاع الحالات تراكمي الي 9689 اصابة والوفيات 607 حالة وفاة كما وضح التقرير الي ارتفاع حالات التعافي الي 4656 حالة وقال ان الحالات المفحوصة 157 عينة، وعدد العينات الموجبة لأول مرة 39 عينة بنسبة إيجابية 25.2%

فيما سجل تقرير يوم الخميس الثاني يوليو 78 اصابة اضافة الي حالة وفاة واحدة واشار التقرير الي ارتفاع الحالات تراكمي الي 9767 اصابة متضمنة 608 حالة وفاة وبلغ عدد المتعافين 17 حالة ليرتفع العدد الي 4673 حالة شفاء وبلغ عدد العينات المفحوصة 241 عينة منها78 عينة موجبة لأول مرة بنسبة إيجابية 32.3% وشددت الوزارة علي ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية

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