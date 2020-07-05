عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاحد 5 يوليو 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

صحيفة التيار

التعايشي يقود وفد رفيع المستوي متوجه إلى نيرتتي

كيان أهالي وأبناء ولاية الخرطوم يدعو الحكومة الانتقالية بالإسراع في تنفيذ مطالب المعتصمين في نيرتتي

شرطة ولاية البحر الأحمر تضبط تانكر وقود مهرب من خارج الولاية وتتخذ إجراءات قانونية في مواجهة المتورطين

‎استكمال اجلاء اكثر من 6 الاف مواطن إلى السودان

وزير الثروة الحيوانية : عدم مطابقة بواخر شحن الماشية تسببت بازعاج الشحنات من السعودية

تجمع شباب السودان يدعم قرارات الحكومة الإنتقالية

صحيفة الوطن

الحكم باعدام شيخ خلوة اغتصب أطفال بالقضارف

المجموعة المدنية المناهضة انهيار سد النهضة وارد باعتراف وزير الري

ضبط شبكتين لتهريب الذهب بالشمالية وشمال كردفان

الثروة الحيوانية تصدير ٤٥٠ الف رأس للسعودية

استئناف رحلات البصات بين الولايات الخميس المقبل

صحيفة النيل الدولية

استمرار الولاة لحين تعيين ولاة مدنيين

الطواري الصحية توصي بإنهاء الحظر

الثروة الحيوانية توضح أسباب إرجاع صادر الماشية من السعودية

تفكيك شبكتين تهربان الذهب الخام بالشمالية وشمال كردفان

ضبط جازولين مهرب وتوقيف متهمين من بينهم أجانب

صحيفة السوداني الدولية

القبض على أجانب يهربون الوقود وبيعه بالسوق الأسود

حمدوك يوجه باستمرار الولاة العسكريين

توصية بالعودة للحياه الطبيعية اعتبارا من الثلاثاء

صحيفة آخر لحظة

رجل أعمال سوداني يؤسس أول معهد لأبحاث الزراعة المطرية بأفريقيا

زيادة بنسبة 100% في اسعار تذاكر السفر للولايات

تصدير 450 الف راس من الماشية للسعودية

الحكومة اشكالات بالولايات وحمدوك يوجه الولاة بالاستمرار

ضعف مناسيب الري بالجزيرة ووزير الزراعة يزور المشروع

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صحيفة صوت الأمة

المهدي يدعو لمشاركة القوى الجديدة لاستدامة السلام بجنوب كردفان

توصية برفع الحظر وعودة الحياة لطبيعتها بالخرطوم الثلاثاء

استئناف رحلات البصات السفرية بالخميس

صحيفة السوداني

نجل إبراهيم الشيخ يتهم مدير مكتب حمدوك باستهداف والده

مقتل مواطن وإصابة «4» في نزاع بين النوبة والبني عامر بحلفا الجديدة

الخرطوم فتح الأسواق والعودة التدريجية للحياة الطبيعية اعتباراً من الثلاثاء

حمدوك يوجه الولاة بالاستمرار في مناصبهم إلى حين

الوزير الذي نريد يا”حمدوك” كفاءة، انتماء وخبرة

أصحاب البصات السفرية ترحيل العالقين بمصر تم وفق إستغلال السلطات والصلاحيات

طلاب سودانيون بالصين مُهدَّدون بترك السكن الجامعي

شفاء عبدالرحيم محمد حسين من فايروس كورونا

ارتفاع جديد في أسعار اللحوم الحمراء بالخرطوم

وصول الفوج الأول من السودانيين العالقين بماليزيا اليوم

صحيفة القوات المسلحة

حمدوك يوجه الولاة بالاستمرار في تكليفهم لحين تعيين ولاة مدنيين

توصية برفع الحظر وفتح الأسواق بالخرطوم اعتباراً من الثلاثاء القادم

اجتماع بين حكومة الجنوب وولاية الخرطوم يبحث أوضاع الرعايا الجنوبيين

ضبط جازولين مهرب وتوقيف متهمين بينهم أجانب

صحيفة أخبار اليوم

أحداث مؤسفة بمدينة حلفا الجديدة بين البني عامر والنوبة وتعزيزات عسكرية من كسلا لبسط الأمن

بيان مساندة وتحذير من حركة جيش تحرير السودان بشأن إعتصام نيرتتي السلمي

عادل سيد احمد يكتب إلى النائب العام ..( أخبار اليوم ) كانت “شمعة في نفق مظلم”..وأحمد البلال، بنى نفسه ب(السهر والعرق)!

لليوم الثاني.. استمرار اجتماعات سد النهضة لحل «الخلافات الجوهرية»

مركزية اطباء الجزيرة تطالب بالتحقيق مع ممثليها بشان السطو على منبر المهنيين

العدل والمساواة ترحب بانضمام تحالف الكفاح المسلح

وكالة السودان للأنباء “سونا”

حمدوك يوجه الولاة بالاستمرار في تكليفهم لحين تعيين ولاة مدنيين

محمد الفكي يؤكد القدرة على الوصول إلى سلام شامل ودائم

إكتمال الترتيبات لإفتتاح أول معهد لأبحاث الزراعة المطرية بأفريقيا في مدينة القضارف

البنك الإسلامي للتنمية يؤكد استمرار دعمه لحكومة السودان

ابشر:تصدير 450 الف راس من الماشية للسعودية

وكيل الثروة الحيوانية يستعرض اسباب إرجاع صادر الماشية من السعودية

مدني : خطوات كبيرة لاحياء التعاونيات

وزير الزراعة يوجه بالإسراع في معالجة مشكلات الري بمشروع الجزيرة

الري: تصريف 34 مليون متر مكعب بترعتي الجزيرة والمناقل

حلفا الجديدة: هدوءالأحوال عقب الأحداث بين البني عامر والنوبة

والي الخرطوم وممثلين لجنوب السودان يبحثان قضايا رعايا جنوب السودان بالخرطوم

جهود حثيثة لجامعة القرآن بالجزيرة للإرتقاء بالعملية التعليمية

والي جنوب دارفور يقرع جرس بدء إمتحانات شهادة الاساس

تنسيقية لجان المقاومة بالضعين تعلن دعمها لاعتصام نبرتتي

العدل والمساواة ترحب بانضمام تحالف الكفاح المسلح

المدير التنفيذي لمحلية ام درمان يقف على انسياب الخدمات بالصفوة

وزير الثقافة والإعلام ينعى الصحفية آمال مينا

ضبط جازولين مهرب وتوقيف متهمين من بينهم أجانب

أفتتاح مراكز ترخيص المركبات اعتباراً من اليوم الأحد