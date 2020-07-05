قحت .. نذر التفكك

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

بعد ان ابتدر حزب الامة إعلان الخلاف مع تحالف الحرية والتغيير واتساع دائرة الاتهامات والهمز واللمز بين الطرفين ، بعد هذه الأجواء المضطربة جاء انشقاق تجمع المهنيين وقرارات كل فصيل تجاه الاخر وتداعيات ذلك كاكبر ضربة تلقاها إعلان الحرية والتغيير ، وكانت هذه الاحداث قد اعقبت انقادات قوية للتحالف قدمها قادة بارزون فيه كعمر الدقير ومحمد عصمت واخرون .

ومؤخرا جاءت أحداث ضبط كمية من الوقود فى برى والحديث عن علاقة لجان المقاومة ونجل القيادى فى الحرية والتغيير زعيم حزب المؤتمر السودانى الأستاذ ابراهيم الشيخ بهذا الامر وما ترتب على ذلك من اقوال وافعال وردود افعال ، والحديث عن اتخاذ الحزب الشيوعى الحادثة كسبب لتصفية حسابات بينه وبين حزب المؤتمر السودانى ، وبغض النظر عن صحة أتهام نجل الاستاذ ابراهيم الشيخ (محمد ) بتهريب الوقود من عدم ذلك فاننا نتحدث عن ما اعتبره البعض تضخيما للحدث ليس فى مكانه وما لاحظه البعض من اصرار الحزب الشيوعى على توظيف كل الظروف لتجريم محمد ابراهيم الشيخ نكاية فى والده.

ومن المناسب فى المقام ان ننقل التعليق التالى لاحد الناشطين فى وسائط التواصل الاجتماعى فى تعليقته على الحدث ، كتب يقول :

حادثة ولد ابراهيم الشيخ ارخت لبداية تصفية الحسابات بين احزاب قحت وشيطنة كل حزب للاخر .. هذه الحادثة لاتخرج عن اطار كيد وكلمة حق اريد بها باطل .. حضور قيادات نافذين من الشيوعي بمجلس الوزراء ولجان المقاومة للقسم تفتح المجال واسعا لصراعات وضرب تحت الحزام ونشر للغسيل الوسخان بين مكونات قوى الحرية والتغيير والتي ابتدرت بتجمع المهنيين ودشنت بحادثة ولد ابراهيم الشيخ .

وننقل ادناه ما نقله البعض عن صفح محمد ابراهيم الشيخ على الفيسبوك عن الحادثة :

اتهم نجل القيادي بقوى الحرية و التغيير ، إبراهيم الشيخ، مدير مكتب رئيس الوزراء حاتم قطان ، باستهداف والده .

وكتب محمد إبراهيم الشيخ في حسابه على الفيسبوك، أنه حينما وصل إلى قسم شرطة بري بعد اتهامه بتهريب وقود وصل بعده بدقائق رجل يدعى فرنساوي – يتبع للجان مقاومة البراري- ومعه حاتم قطان مدير مكتب حمدوك.

وأضاف: “أول سؤال سألني له فرنساوي قبل السلام والتحية إنت إبراهيم الشيخ علاقتو شنو بالجاز ده، ثم ألقى حاتم نظرة على الورق وخرج مسرعاً”.

و أكد محمد اطلاع قطان على الأوراق وتأكده من صحة الجاز الحر المباح والأختام، وتساءل: “ما علاقة حاتم قطان وفرنساوي بهذا كله، وما علاقة سونا وصفحة الشرطة بمستشار رئيس الوزراء، وتابع : “سألت أبي الذي على صلة بالرجل قديمة من هو القطان وفي أي شيء يستشار، أدركنا الصباح وسكت أبي عن الكلام المباح”.

واعتبر محمد ان ما حدث فيه استهداف لوالده إبراهيم الشيخ.

ونؤكد هنا وبصورة قاطعة ان اى خلاف بين مكونات التحالف الهش أصلا انما تسهم فى الاسراع بتفككه وانتهاء دوره قبل ان يكمل تطبيق برنامجه الذى اراد.ان يحكم به السودان .