توصية بعودة الحياه الطبيعية بالخرطوم وفتح الأسواق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أوصت لجنة الطواريء الصحية بعودة الحياة الى طبيعتها في ولاية الخرطوم إعتبارا من يوم الثلاثاء، على ان يرفع الحظر تدريجيا بحيث يبدا الحظر من السادسة مساءا وحتى السادسة صباحا .

وأقر عضو مجلس السيادة، صديق تاور، بالتأثير السلبي لإجراءات الطوارئ الصحية لمكافحة جائحة كورونا على دولاب العمل وحياة الناس في ظل ثقافة المجتمع غير المساندة للتصدي للجائحة ..

وفي وقت سابق، أعلنت اللجنة العليا للطوارئ الصحية تمديد فترة الحظر الصحي بولاية الخرطوم في الفترة من الثلاثاء الثلاثين من يونيو وحتى السابع من يوليو .

وأشارت اللجنة أن التدرج في رفع الحظر سيبدأ بالسماح للمواطنين بالحركة من الخامسة صباحا وحتى السادسة مساء والسماح التدريجي بمزاولة العمل وفقا لإجراءات تهيئة المواقع بما يتماشى مع الظروف الصحية .