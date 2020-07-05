الاتحاد الأوروبي: تحويل اموال مؤتمر شركاء السودان يستغرق أكثر من عام

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال الإتحاد الاوروبي، إنه لن يستطيع فعل المزيد من الجهود لرفع اسم السودان من قائمة الولايات المتحدة الأمريكية للدول الراعية للارهاب، مبرراً ذلك بأنه فعل كل ما يستطيع.

وفيما يتصل بتحويل اموال مؤتمر شركاء السودان المقدرة بمليار و800 دولار، إلى السودان، قال الإتحاد إنه يستغرق أكثر من عام، لجهة انه شاملة وبالغ الصعوبة.

وأشار الإتحاد إلي أهمية اصلاح الاقتصاد السوداني، مبينا ان ثمة دعم اخر سيمنحه للسودان، وذلك لضمان تمكن السودان من حل الازمة الاقتصادية والتحوال الديمقراطي، غير أنه أكد على أن الانتعاش الاقتصادي فيه يحتاج إلي أكثر من مليار و800 دولار.

وعقد مؤتمر شركاء السودان، في العاصمة الالمانية برلين، شاركت فيه أكثر من 40 دولة ومؤسسة دولية، لدعم السودان اقتصاديا، ومساعدته في التحول الديمقراطي، وتمكن الشركاء، من جمع مليار و800 دولار لصالح السودان.

وقال سفير الإتحاد الاوروربي في السودان ، روبرت فان دن دوول ، خلال مقابلة مع ”تلفزيون السودان“ إن الاتحاد ساهم بـ 50 في المئة في مؤتمر شركاء السودان، لافتاً إلي أن الدعم سيكون في ثلاثة محاور رئيسة خلال الفترة الانتقالية.

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وشدد السفير، على أهمية اندماج السودان في المجمتع الدولي، ونوه الي ان بقاءه في قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للارهاب، يشكل عائقا لانتعاشه اقتصادياً.

ونوه على أن السودان، يحتاج لدعم الاسرة الدولية باكملها، معرباً عن أمله لتمكن السودانيين من انجاح التحول الديمقراطي في بلادهم وحل الازمة الاقتصادية.

ورغم سقوط نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، إلا أن السودان ما يزال يعاني من بعض العقوبات المفروضة عليه من قبل الأمم المتحدة وواشنطن بجانب أن لا يزال علي قائمة الدول الراعية للإرهاب .

وتقول “واشنطن” أن بقاء السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، سيحول دون التوصل لدعمٍ من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وهو الدعم الذي يحتاجه السودان بشدة .