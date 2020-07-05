حمدوك يوجه ولاة الولايات بالاستمرار في تكليفهم إلى حين تعيين ولاة...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وجه رئيس مجلس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك ولاة الولايات بالاستمرار في تكليفهم إلى حين تعيين ولاة مدنيين .

جاء ذلك لدى اجتماعه السبت (4 يوليو 2020م) بمجلس الوزراء بولاة الولايات، وذلك بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس وزير ديوان الحكم الاتحادي دكتور يوسف ادم الضي ووزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح”.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح في تصريح صحفي أن الاجتماع تناول مجمل الأوضاع بالولايات المختلفة والاستقالات التي تقدم بها بعض الولاة، مشيراً الى أن رئيس مجلس الوزراء ثمن جهود الولاة خلال الفترة الماضية في ظل التعقيدات التي ورثتها الولايات، والتي خلقت معاناة كبيرة ومتباينة خاصة، وأن بعض الولايات بها ظروف استثنائية.

وأضاف أن دكتور حمدوك عبر عن شكره وتقديره لولاة الولايات .

وأقر فيصل أن هناك بعض الاشكالات المعقدة في عدد من الولايات الأمر الذي زاد العبء علي الحكومة وعلي الولاة.

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وقال والي ولاية نهر النيل المكلف اللواء ركن عبدالمحمود حماد أن رئيس مجلس الوزراء امتدح الدور الذي يقوم به الولاة في ظل التحديات المختلفة بكل تجرد ووطنية.

ودعا حماد الى تضافر الجهود لمواجهة تحديات المرحلة والخروج تدريجياً من هذه التعقيدات والوصول لرغبة الشعب السوداني وتلبية تطلعاته .

وأشار حماد الى أن الولاة في هذه الفترة يعملون في عمل خدمي وأمني بعيداً كل البعد عن أي منعطفات أخرى .

وأكد أن الولاة سيعودون الي ثكناتهم متي ما تم تعيين الولاة المدنيين .