الخليج 365 :
أوضح دكتور عادل إدريس فرح وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية أنه تم إعادة تصدير ١٤٢ ألف رأس من الماشية من جملة المواشي التي تم ارجاعها من المملكة العربية السعودية في أوقات سابقة والبالغة ١٤٩ الف و٧٨١ رأس وذلك خلال الفترة من ٣٠ مارس وحتي ٢٣ يونيو.
وقال في مؤتمر صحفي بالوزارة ان هناك 7 الاف راس متبقية وسيتم تحقينها وإعادة تصديرها بعد فحصها وقياس مناعتها مشيرا إلي أن ٥٨ الف و٣٨٥ رأس من الضأن و٦٥ من الإبل تم شحنها وانزالها في ميناء جدة خلال الفترة من ٢٤ يونيو وحتي الأول من يوليو الحالي.
وقال الوكيل انه لمعالجة رجوع البواخر عاجلا يجب توحيد الكواشف والالتزام بالفترة الزمنية للتحقين لتكون من داخل المحاجر،إضافة إلي تهيئة البواخر بصورة جيدة . بجانب اهمية تأهيل معمل بورتسودان بالتنسيق مع الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، وتوحيد الترحيل بالرأس بدلاً من الوزن، داعيا الي التنسيق مع الوزارات والهيئات ذات الصلة لانسياب الصادر دون معوقات.
وحول الأسباب التى أدت الى ارجاع عدد من بواخر صادر الماشية من السعودية كشفت الوزارة بأنها لعدم كفاءة عدد من البواخر وأنها غير مهيأة حيث تصل الى ميناء جدة بعد ثلاثة ايام مما يسبب نقصاً في المناعة لدى الماشية ، ولفتت الى ان حوالى 99% من راجع الصادر تم اعادة تصديره مطالبة باهمية مراعاة المواصفات القياسية فى بواخر صادر الماشية لضمان عدم تكرارهذه الاجراءات .
وأكد الوكيل على ضرورة تأهيل المحاجر البيطرية ومراكز التفتيش والتحقين (الكدرو -أمدرمان- الخوي -القضارف- كسلا -اوسوك -حلفا -الدندر- سواكن- بربر- السنوط ) بجانب توفير وسائل النقل.
وأشار الوكيل الي أن صادرات الثروة الحيوانية واجهت العديد من التحديات خلال العام الجاري إدارية وفنية ومالية .
كانت هذه تفاصيل خبر الثروة الحيوانية توضح أسباب إرجاع صادر الماشية من السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.