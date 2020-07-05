قرار بمضاعفة سعر تذكرة البصات للسفر إلى الولايات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
قال الامين العام للجنة تسيير اصحاب البصات السفرية بالسودان عبدالملك بشير، إن اللجنة اقرت تقليص عدد ركاب البصات السفرية إلى النصف من 50 راكبا إلى 25، مع الزام الراكب بمضاعفة قيمة التذكرة.
ونوه إلى ان ذلك ياتي تنفيذا للاشتراطات الصحية والتباعد الاجتماعي لضمان سلامة الركاب من الاصابة بكورونا.
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