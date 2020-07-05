إعلان وفاة الفنانة المصرية رجاء الجداوي متأثرة بإصابتها بكورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أعلنت أميرة حسن مختار، الابنة الوحيدة للفنانة المصرية رجاء الجداوى، وفاة والدتها، بعد تواجدها لمدة 43 يومًا فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، عن عمر يناهز 82 عامًا.

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