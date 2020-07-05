مدني : خطوات كبيرة لاحياء التعاونيات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

نظمت مبادرة احياء و تطوير الحركة التعاونية / جمعية نفيرنا منتدى توعوياً إحتفالا باليوم العالمي للتعاون – لنتعاون لتغيير المناخ تحت شعار (البيئة)بمركزالسلام والتنمية بحضور وزير الصناعة والتجارة الاستاذ مدني عباس مدني .

وقال وزير التجارة لدي مخاطبته المنتدي ان يوم السبت الاول ، من يوليو من كل عام يوافق اليوم العالمي للتعاونيات مؤكدا اهتمام الدولة بالتعاون واهميته الاقتصادية فى تخفيف اعباء المعيشة على المواطنين مشيرا الى الاهتمام الرسمي والشعبي لاحياء الحركة التعاونية ،مشيدا بمبادرة احياء و تطوير الحركة التعاونية والتى ظلت تعمل على استعادة حقوق التعاون قبل سقوط النظام البائد .

وقال مدني ان الحكومة الانتقالية منذ تشكيلها أكدت اهمية الاقتصاد التعاوني باعتباره من اولويات المرحلة الانتقالية كاشفا عن خطوات كبيرة لاحياء التعاونيات من جديد الى سيرتها الاولى من خلال تنظيم قوانينها والتسجيل وتشبيكها مع كافة شرائح المجتمع .

واشار وزير الصناعة الى ان اتخاذ احتفال هذا العام (البيئة) يوضح ان التعاون يرتبط بالمجتمع ككل حيث أن الحركة التعاونية لها ادوار كبيرة جدا تتصل باهداف التنمية المستدامة 2030م فى تحقيق السلام والمحافظة على البيئة .

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واوضح مدني الرغبة الكبيرة للمجتمع لعودة الحركة التعاونية والاقتصاد التضامني الذي يسهم فى تحقيق الاستقرار خاصة فى المجتمعات الفقيرة مشيرا الى الاهمية الكبيرة التى يحظي بها التعاونيات خاصة فى ظل الغلاء وهو واحد من الادوار التى يساهم بها التعاون فى الاقتصاد السوداني .

ومن جانبها قالت الاستاذة ايناس عبد الرحمن عضو المبادرة ” انطلاقا من الدور الاجتماعي للتعاونيات فاننا نتطلع في مبادرة احياء وتطوير الحركة التعاونية ان نساهم مع الحادبين من ابناء شعبنا الى التوعية بالآثار السالبة للتغير المناخي من خلال مختلف الفعاليات والمناسبات التي تحيها المبادرة” .

واشارت الى تطلع المبادرة فى اعادة تاهيل التعاونيات في المناطق المتأثرة بالحروب والنزاعات وبين المزارعين والرعاة بمختلف مناطق السودان وقالت نأمل فى ان تقوم التعاونيات الانتاجية بدورها في المناطق الحضرية والريفية .

وطالبت عضو المبادرة بتقديم الدعم للتعاونيات من خلال اعفائها من الضرائب والرسوم بمختلف اشكالها لتلعب دورها في رفع معيشة السكان ومكافحة الفقر لتساهم في عملية التنمية الاقتصادية ، بجانب تاهيل الترع والقنوات ومراكز الخدمات الزراعية لتلعب التعاونيات دورها في تلبية احتياجات المواطنين من المنتجات البستانية