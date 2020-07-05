الصادق المهدي: إتفاقية نيفاشا في العام 2005 سبب ازمات السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
اكد زعيم حزب الامة القومي الصادق المهدي أن عملية السلام في السودان يجب أن تضع حدا للنزاع الاثني بين المكون العربي والافريقي الذي يميز العرق السوداني.
وقال إن اتفاقية السلام التي ابرمها النظام السابق في العام 2005 هي سبب الأزمات التي يعيشها السودان بعد انفصال الجنوب.
وفي كلمته خلال الورشة القومية لاستدامة السلام والتنمية بولاية جنوب كردفان لحزبه، قال المهدي ان “مفاوضات واتفاقيات السلام بين الحكومة والحركات المسلحة استمرت حتى يومنا هذا تركز على التفاوض بين الحكومة والحركات المسلحة دون اهتمام كافي بنزاعات الخاسرة”.
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