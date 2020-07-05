ضبط شبكة تعمل في تزييف العملات

التاريخ: 05-يوليو-2020
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تمكن جهاز المخابرات العامة هيئة الأمن الاقتصادي من خلال عملية نوعية من ضبط (252) الف جنيه مزيفة فئة ال(500) جنيه
وعدد ٥ متهمين ومكنة تصوير حديثة وعدد من البطاقات وبحسب صحيفة صوت الأمة، كان المتهمين في طريقهم إلى ولاية القضارف.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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