ضبط شبكة تعمل في تزييف العملات

التاريخ: 05-يوليو-2020 فى : حوادث 0 مشاهدة تمكن جهاز المخابرات العامة هيئة الأمن الاقتصادي من خلال عملية نوعية من ضبط (252) الف جنيه مزيفة فئة ال(500) جنيه

وعدد ٥ متهمين ومكنة تصوير حديثة وعدد من البطاقات وبحسب صحيفة صوت الأمة، كان المتهمين في طريقهم إلى ولاية القضارف. Advertisements الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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