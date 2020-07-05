وفاة الممثلة المصرية رجاء الجداوي

رحلت الانيقة والفنانة المصرية القديرة رجاء الجداوى بعد صراع تجاوز الأربعين يوما مع فيروس كورونا. الراحلة ظلت تقدم بحسب صحيفة صوت الأمة، إبداعا متفردا طيلة ٦٢ عاما قدمت خلالها ٣٦٨ عمل فنى كان اخرها فى رمضان المنصرم مسلسل لعبة النسيان. رجاء الجداوى رحلت بعد أن وضعت بصمتها الانيقة فى تاريخ الفن المصرى و سيظل دور السيدة الارستقراطية الذى أبدعت فى تقمصه شاغرا حتى إشعار آخر .. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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