اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

لقيمات تقود انس عمر لسجن كوبر

0 نشر
Samira Yousif 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 05-يوليو-2020

0 مشاهدة

لقيمات تقود انس عمر لسجن كوبر

حسب تصريحات حزب المؤتمر الوطني ان اللواء انس عمر خالف خطة التأمين المعدة لحمايته عندما نزل الي الشارع في صباح يوم إلقاء القبض عليه من أجل شراء لقيمات..فتشاجر مع بائعة اللقيمات واختلف معها حول السعر مما جعل سيد الدكان وبائع اللبن وصاحب طبلية الرصيد يتعرفون عليه، اغلب الذين حضروا الواقعة أجمعوا لو ان اللواء انس عمر كان يحمل (فكة) فربما بقى حراً حتى اللحظة، ولكنه كان يحمل فئات نقدية من ابو ٥٠٠ ج الأمر الذي رفع من مستوى الشبهات.

Advertisements

 

وبحسب صحيفة صوت الأمة، خطة التأمين كانت تقتضي بعدم خروجه للشارع مهما كانت الأسباب ، حتى لو ياكل شعيرية ثلاثة مرات في اليوم، وقد وصف حزب المؤتمر الوطني اللواء انس عمر بالمتهور الذي لا يفرق بين طبيعة عمل الناشط السياسي والزعيم القيادي، وقد تم وصفه بأنه يفتقد للحس الأمني على الرغم من انه يحمل رتبة لواء في الأمن..

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لقيمات تقود انس عمر لسجن كوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا