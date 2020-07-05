الخندقاوي يدون :وطن داخل ولاية وولاية داخل إعتصام ..

سبعة أيام من الحياة ،وحياة كاملة من الحرب والنزوح ..
تجلى السودان في أبهى حلله داخل إعتصام #نيرتتي العظيم الذي يدخل يومه السابع رافعين شعارات الحرية والعزة والعيش الكريم، فشرفني أن ألحق بركب شرفاء الوطن الذين تداعوا لنصرة #نيرتتي وسيروا قوافل الدعم لإعتصامها فكلنا جسد واحد، وهو ما تستحقه نيرتتي منا على وجه الخصوص، وما يستحقه إنسان دارفور عموما ..
وقال الخندقاوي بحسب صحيفة صوت الأمة: أدعوا كل شرفاء الوطن من رجال الأعمال أن هلموا لنصرة #نيرتتي حتى تأخذ حقوقها كاملة.
د/صابر شريف الخندقاوي
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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