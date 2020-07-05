تعرض الفنان عمار السنوسي لجائحة كورونا في السعوديةاا اطمأنتلصحيفة على الحالة الصحية للفنان عمار السنوسي الذي لزم سرير المرض بسبب تعرضه للإصابة بفيروس (كورونا) المستجد بالمملكة العربية السعودية. Advertisements وبحسب صحيفة صوت الأمة، أن الفنان عمار السنوسي يرقد مستشفيا بالمرض، وهو صابرا على الابتلاء. فيما طمأن معجبيه أنه بخير، إذ أنه دخل في حجره لليوم الثامن. بينما يرجو من الجميع التضرع له بالدعاء بأن يمن الله سبحانه وتعالى عليه بالصحة والعافية. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اصابة الفنان عمار السنوسي بجائحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.