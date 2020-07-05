التاريخ: 05-يوليو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة طالب المجلس القيادي للحزب الاتحادي الديمقراطى الوفد المركزى لحكومة الفترة الانتقاليه بتلبيه مطالب معتصمى محلية نيرتتى وقال مسؤل الملف بالحزب زيدان عبد الرحيم ان اعتصام محليه نيرتتى كبيير ويقدر بست الف معتصم وان مطالبهم مشروعه.

ودعا زيدان الوفد المركزى بضرورة بسط هيبة الدولة فيما يتعلق بالامن والعمل على جمع السلاح ومصادرة المواتر بالاضافه الى فتح المسارات والمراحيل. Advertisements و حذر مسؤل الملف بحسب صحيفة أول النهار، من مغبة عدم حسم تلك التفلتات قبل الخريف سيما وان الموسم الزراعي على الابواب منبها الى انه حال فشل الموسم الزراعي فان المجاعه ستضرب المنطقه و ان مثل تلك القضايا ستفجر ازمات كبيره حال لم يتم معالجتها بالطريقه الصحيحه. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر حذر من مجاعة – قيادي الاتحادي: مطالب نيرتتي مشروعة ،ويجب حسم التفلتات قبل الخريف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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