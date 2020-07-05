رجل أعمال يعلن عزمه الترشّح لرئاسة نادى المريخ

التاريخ: 05-يوليو-2020
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أعلن رجل الأعمال عصام قدالة أنّه عاقدٌ العزم على الترشّح لرئاسة نادي المريخ عند إقامة الجمعية الانتخابية خلال الفترة المقبلة.
وقال قدالة في تصريحاتٍ صحافية وفق صحيفة اخر لحظة ، إنّه يعرف قدراته جيدًا وما ينتظره في نادي المريخ من حيث التحديات والعمل على إسعاد الجماهير.
وأضاف” أمتلك الإمكانيات والقدرات اللازمة لإدارة نادي بحجم المريخ، ودافعي الأساسي هو عشقي للنادي، وفي النهاية سأترشّح للرئاسة ومستعدّ لتقبّل نتائج صناديق الاقتراع”.
ووفقًا للنظام الأساسي الذي انتخب به مجلس إدارة نادي المريخ الحالي فإنّ موعد انتخاب مجلس إدارة جديد سيكون في أكتوبر من العام الحالي.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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