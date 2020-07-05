اعتقال “حديث الساعة” في مصر.. المتحرش بالفتيات

ذكرت مصادر أمنية مصرية، مساء السبت، أنه تم ضبط المتهم بالتحرش بالفتيات، وجاري عرضه على النيابة بعد قضية أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد.

وأكدت النيابة المصرية، في بيان، وفق اسكاى نيوز أن “وحدة الرصد والتحليل” بإدارة البيان بمكتب النائب العام تابعت عن كَثَب، خلال الأيام المنقضية وحتى تاريخه، ما تداول بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن شخص يدعى، أحمد بسام ذكي، وتعديه على عدد من الفتيات بالقول والفعل، وإكراههن على ممارسات منافية للآداب بالتهديد والإكراه.

وتلقت النيابة العامة شكوى واحدة من إحدى الفتيات قدمتها عبر الرابط الإلكتروني الرسمي لتقديم الشكاوى إلى “النيابة العامة”، مساء 3 يوليو الجاري، التي أبلغت فيها عن واقعة تهديد المشكو في حقه لها، خلال نوفمبر 2016، لممارسة الرذيلة معها، وجارِ اتخاذ اللازم قانونا بشأنها.

وأعلن المجلس القومي للمرأة متابعته عن كثب لتلك القضية المثارة حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي في بيان له.

وأكدت رئيسة المجلس، مايا مرسي، دعمها المطلق للفتيات الضحايا في سبيل أخذ حقوقهن، كما حثهن على تقديم بلاغات ضد هذا الشاب لردعه في أقرب فرصة وكي يتمكن من أخذ كافة حقوقهن.

وأعادت حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، قضية التحرش الجنسي إلى الواجهة، بعد أن توجهت عشرات الفتيات بتهم تحرش واغتصاب ضد شاب، باستخدام وسم “#المتحرش” والكشف عن اسمه.

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وتعود أحداث الواقعة إلى اتهامات وجهتها مجموعة من الفتيات لشاب على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تطبيق إنستغرام، موجهات دعوة لغيرهن ممن وقعن ضحية له للإفصاح عما حدث لهن.

وتوالت الشهادات من الفتيات، وقدر عددهن بالعشرات، بعضهن نشرن أيضا مقاطع صوتية زعمن فيها تعرضهن للابتزاز من قبله، والاغتصاب والتحرش.

وبدأت الحملة تحظى بتجاوب، بعد أن أعلنت مدرسة الاتحاد الأوروبي للأعمال في مدينة برشلونة الإسبانية، حيث يدرس الطالب الآن، أنه تم فصله رسميا، استجابة لـ”شكاوى رسمية موثقة” ضده من عدد من الطالبات.

وعلق الحساب الرسمي للمدرسة ببيان، على أحد المنشورات التي تناولت قصة “المتحرش” على إنستغرام، بالقول: “في الأول من يوليو تلقينا اتهامات إلكترونية بشأن أحد طلبتنا (الذين يدرسون إلكترونيا).. وبعد 5 ساعات، عقب تقييمنا للوضع، تم فصل الطالب رسميا من المدرسة ومنعه من الولوج إلى الحرم الجامعي الإلكتروني”.

كما أصدرت الجامعة الأميركية في القاهرة، التي كان الشاب أحد طلابها، بيانا أوضحت فيه أنه “طالب سابق”، مشددة على أنها “لا تتسامح إطلاقا مع التحرش الجنسي، وتلتزم بالحفاظ على بيئة آمنة لجميع أفراد مجتمع الجامعة”، وفق ما ذكرت صحف مصرية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )