التاريخ: 05-يوليو-2020
0 مشاهدة
وجهت وزارة الطاقة والتعدين الشركات المستوردة للمنتجات البترولية كاستيراد خاص، بالامتناع عن البيع و التوزيع في محطات الخدمة، والالتزام بالبيع فقط للقطاع الصناعي و التعدين و النقل المشاريع الزراعية و القطاعات الاستثمارية و الزمت وزارة الطاقة والتعدين على التعامل المباشر مع القطاعات الاستهلاكية دون وسيط.
و شددت الوزارة وفق صحيفة السوداني على الشركات المستوردة و الموزعة للمنتجات البترولية بضرورة الالتزام بموجهاتها، على أن تعاقب الشركات المخالفة بالحرمان من الاستيراد وفقا لضوابط العمل في توزيع المواد البترولية للعام 2003.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
كانت هذه تفاصيل خبر توجيهات من «الطاقة والتعدين» لمستوردي المنتجات البترولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.