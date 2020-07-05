توجيهات من «الطاقة والتعدين» لمستوردي المنتجات البترولية

وجهت وزارة الطاقة والتعدين الشركات المستوردة للمنتجات البترولية كاستيراد خاص، بالامتناع عن البيع و التوزيع في محطات الخدمة، والالتزام بالبيع فقط للقطاع الصناعي و التعدين و النقل المشاريع الزراعية و القطاعات الاستثمارية و الزمت وزارة الطاقة والتعدين على التعامل المباشر مع القطاعات الاستهلاكية دون وسيط.

Advertisements

و شددت الوزارة وفق صحيفة السوداني على الشركات المستوردة و الموزعة للمنتجات البترولية بضرورة الالتزام بموجهاتها، على أن تعاقب الشركات المخالفة بالحرمان من الاستيراد وفقا لضوابط العمل في توزيع المواد البترولية للعام 2003.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )