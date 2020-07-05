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اضراب مفتوح للعاملين في نظافة ولاية الخرطوم 

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ابراهيم 0 تبليغ

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التاريخ: 04-يوليو-2020

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اضراب مفتوح للعاملين في نظافة ولاية الخرطوم 

 

يعتزم العاملون في قطاع النظافة بولاية الخرطوم البالغ عددهم(8)الف عامل الدخول فى إضراب عن العمل ، لعدم التزام حكومة الولاية بتطبيق هيكل الأجور كما ينبقي .

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واكدالعاملون انهم اتبعوا القنوات الرسمية لنيل حقوقهم ، لكن دون جدوي لذلك قرروا الدخول في إضراب مفتوح ، مشيرين الي انهم يواجهون مخاطر التعامل مع النفايات دون وسائل حماية مما يجعلهم عرضة للإصابة فايروس .

وبحسب السوداني،  دعا عضو مركزية العاملين ايمن الطاهر الي حل مشاكل العاملين المتمثله في علاوتي طبيعة العمل وبدل العدوي، مستدركا :بعض العاملين صرفوا 15% من العلاوات ، محذرا من حدوث كارثة بيئية اذا لم يتم نقل النفايات ، وتخوف من اصابة العاملين بفايروس كورونا لعدم تطبيق برتوكول التعامل مع النفايات الصادر من وزارة الصحة العالمية .

 

الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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