الإدارة العامة للمرور.. إفتتاح مراكز الترخيص بولاية الخرطوم غداً الأحد

التاريخ: 04-يوليو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة تنوه الادارة العامة للمرور دائرة مرور ولاية الخرطوم إدارة الترخيص المواطنين الكرام بأفتتاح مراكز الترخيص (ترخيص مركبات فقط) بمحليات الولاية المختلفة اعتباراً من يوم الاحد الموافق 5 يوليو لكل من المركز التالية: Advertisements ١/ العلاقات البينيه

٢/ مركز جبره

٣/مركز ابو ادم

٤/ مركز شرق النيل

٥/ مركز الثوره

٦/مركز ام مبده حيث اتخذت الادارة العامه للمرور كافة الاشتراطات الصحية والتباعد الاجتماعي داخل المراكز للسلامه العامه

لذلك نرجو من كل المواطنين الالتزام بالاتي: ١/ ارتداء الكمامة

٢/ المرور ببوابة التعقيم

٣/ اتباع كافة الارشادات والتوجيهات الموضوعه.

حتي تنعم انت وغيرك بخدمة مرورية امنة .

الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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