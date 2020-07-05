السودان:طوارئ الخرطوم توصي برفع الحظر  

دفعت لجنة الطواريء الصحية بولاية الخرطوم بتوصية برفع الحظر تدريجيا بحيث يبدا من السادسة مساءا وحتى السادسة صباحا ..

وفي السياق اقر عضو مجلس السيادة د. صديق تاور، بالتأثير السلبي لإجراءات الطوارئ الصحية لمكافحة جائحة كورونا على دولاب العمل وحياة الناس في ظل ثقافة المجتمع غير المساندة للتصدي للجائحة ..

وفي الأثناء، قدمت خلال فعاليات ورشة مراجعة وتقويم إجراءات الطوارئ الصحية لمكافحة جائحة “كورونا” بقاعة الصداقة اليوم “السبت”، عدد من تقارير الأداء حول وضع الأسواق والمواصلات والأوضاع الاقتصادية.

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كما قدمت التقارير مقارنات حول التجارب بالبلاد المجاورة، وذلك من أجل التكيف مع الواقع المفروض ..

وبحسب صحيفة آخر لحظة، أوصت الورشة بأهمية العودة الآمنة والمتدرجة للعمل والإجراءات التي يجب أن تصاحب العودة لاسيما ولاية الخرطوم التي تحتضن القدر الأكبر من السكان والأنشطة الاقتصادية والصناعية.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)