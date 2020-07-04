والجذور هي.. بقلم اسحق فضل الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وعثمان يدهشه ان نقول ان تسود هي الان من يدير قحت..

يديرها كما تدير. هيج. راس البعض بعد كأسين.

ونشرح معني .( س) . ومعني (ص) .

ثم نفك الاقواس

وبعض ( س) . هو

حمدوك امس.. واخبار عن تغيير بعض الوزراء بعسكريين.

ومعركة اكرم وما وراءها..

وخبر حمدوك والعسكريين. خبر صغير برئ له كل براءة الرصاصة قبل ان يجذب الاصبع الزناد .

وما يجري هو

حمدوك. يريد انقلابا ضد الشيوعيين.

والشيوعيون يريدون انقلابا ضد حمدوك

وحميدتي يريد انقلابا

ومجموعة سويسرا تريد انقلابا يكمل مخطط ٢٠١٢..

والجهة الاولي والثانية والثالثة والمائة كل منهم له خطة . يديرها منذ زمان..

ثم لهم مجتمعين خطة.. لمنع الشعب السوداني من الثورة..

فالشعب. هو الان شعب لايستطيع ان يصنع ثورة. دون قيادة..

وانهم لهذا يعتقلون الاسلاميين..

والجيش عندهم ضعيف ثقافيا. ليس فيه دكتور واحد .. فهو لايصلح لانقلاب وحكومة ..

والامن عندهم هو الان شئ عاجز ..

وحمدوك عند الشيوعيين هو رجل يعمل موظفا عند المليادير ( مو ابراهيم ) .

و مو .. الذي يضع خطة قحت الان.. في سويسرا وغيرها. عام ٢٠١٢ .

( والذي تحتجزه الكرونا في الخرطوم الان ) هو من يدير كل شئ.. من هنا ومن مكتبه في جنوب فرنسا حيث قيادة الماسونية..

واوربا مع حمدوك الان.. لانهم يقولون انه نجح في تدمير المناهج والقوانين والجيش والاقتصاد ..

وتدمير الاقتصاد. يجعل الشعب عاجزا عن ايقاف التدمير مهما عرفه..

وتعريف كل جهه عمل يمتد..

لكن المشاهد .. المثير فيها. هو المعارك الداخلية..

والمعارك هذه تصبح ترجمة لبعض الاخبار الان

ففي الاخبار الان. تدوي الدلوكة ضد اكرم..

ولا احد يعلم ان الدلوكة من يدقها هو حمدوك

وحمدوك يعزل الشيوعيين ويصنع حلفا مع المقاومة

وانطلاقة حمدوك ضد اكرم سببها. تربد اكرم في مكان حمدوك

وخطير جدا ان فشل الشيوعيين وحلفائهم في ابعاد حمدوك وتنصيب اكرم قد يؤدي الي العنف ( تحت دعوي ثورة تصحيحية )

والشيوعيون كانوا يستطيعون صناعة الاغتيالات والتفجيرات حتي تتوتر الاوضاع. ثم يتهمون الاسلاميين بهذا. بان الاسلاميين يفجرون. ردا علي اعتقال زعمائهم

والشيوعيون. تحت دخان الحرائق. يطلقون انقلابا دمويا. بدعوي الرد ..

ونغمة معتادة عند الشيوعيين ومخيفة تمتد الان في احاديثهم

الشيوعيون في حديثهم عن ان الجيش ثقافته منخفضة يذهبون الي ضرورة تطعيم الامن بدكاترة ومثقفين ثوريين

وتطعيم الشرطة بقادة دمويين

( بطريقة الانقلاب الشيوعي في تشيلي) ..

ومخيف ان الامين العام للجيش. ينسبون اليه انه قال امس في المؤتمر .( اي كوز ندوسو دوس)

عثمان..

في الالعاب. بمزقون الصورة. اي صورة ثم يخلطون القطع الممزقة ثم يطلبون منك اعادة ترتيبها..

وما نقوله اليوم هو جزء من الصورة الممزقة

نعود للبقية.. …

ان لم تنفجر المذابح..

قبل ذلك……..