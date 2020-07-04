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خسر (٥٥) ألف دولار لأنو (أشتر) !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
* (الأشتر) هو ذلك الذي (يرقص) برقبته في أغنية تستحق الرقيص بالكتف.
* هذا هو تعريف (الأشتر) في اللغة .
* أذكر في حلتنا كان في واحد بقوم (يبشر) بين الأغنية والأغنية.
* لما يكون في (فاصل) هو بقوم يبشر .
* ولما الغنا يبدأ بيمشي يقعد في كرسيه .
* هذا يسمى (اشتر تربيع) .
* اما تعريف الأشتر إصطلاحا فهو (إقالة مدرب قبل أن يدرب) .
* ولعل المريخ هو أول نادي في العالم (يقيل) مدرب والنشاط واقف بسبب .
* كما أن المريخ هو أول نادي في العالم (يعيد) المدرب الذي تمت إقالته والنشاط واقف وبرضو بسبب كورونا .
* هذا يسمي (اشتر تكعيب) .
* هو عليك الله لو ما فريق اشتر بيلبس (أحمر بأصفر) ؟
* لو ما اشتر بيخسر في الأردن بسبب (البرد) .
* حاجة تكسف .
* ما لم يفعله الكاردينال في ست سنين لن يفعله في ثلاثة شهور .
* وبما أن ذلك كذلك فإن التمديد للكاردينال لا هو من مصلحة الهلال ولا هو من مصلحة الكاردينال .
* وفي كل الأحوال نحن بتهمنا التسجيلات ولابد من حسمها مبكرا .
* الهلال في الساحة وحيدا وبمقدوره أن (يكاوش) على كل نجوم التسجيلات وبأسعار هادئة .
* ونصيحتي ليكم لما تلقوا فرصة في المريخ اعملوا على (تشليعه) .
* كده كده المريخ ما بمشي قدام .
* المريخ فيهو بكري والغربال طار من التمهيدي.
* والمريخ فيهو التش ورمضان عجب وبرضو طار من التمهيدي .
* بقت عادة عندهم .
* عادات وتقاليد .
* عشان كده (شلعوهو) وخلونا نشيل منهم النافع .
* والكرة في ملعبك يا محمد الرشيد .
* وتبكو بس .. عين قطرة وعين مس .
* من الأخبار السعيدة جدا أن حالات الكورونا في السودان ظلت في تناقص خلال الأسبوع الماضي .
* نحن لن نسئ الظن ونقول (ما في كورونا) ، ولكن سنحسن الظن ونقول أن الله كان لطيفا بهذا الشعب الكريم .
* لطف الله هو وحده الذي جعلنا نعبر مراحل المرض الصعبة فهو يعلم أن هذا البلد (قاعد في السهلة) وبالتالي خفف علينا فله الحمد حتى يرضى وله الحمد بعد الرضا .
* وثقة بالله سنعبر .
* المواصفات التي يتمتع بها نجم الأمل عطبرة كابتن بشير تؤكد أن خانته في الهلال فاضية .
* كابتن بشير (لياقة بدنية طبيعية) وحركة لا تهدأ وحرارة قلب وإمكانيات جيدة .
* نتمنى أن نرى كابتن بشير في كشف الهلال إن شاء الله .
* وذات المنى يمتد ليشمل مؤيد عابدين ظهير التبلدي الأيمن.
* الهلال مطالب بأن يبحث عن بديل مميز لاطهر الطاهر لأن أطهر وحتى بعد أن يجدد عقده سيخوض تجربة احتراف (طال الزمن ولا قصر) .
* عابدين لاعب ظهير متمكن وسيفيد الهلال كثير بإذن الله .
* نجاح التسجيلات وإضافة مواهب حقيقية سيجعل من الهلال قوة ضاربة .
* محليا الهلال ما عندو مشكلة ، كأس الممتاز حقنا من باب (العادة) ، كل مشكلتنا افريقية وهي مشكلة حلها يمكن في التسجيل الصاح والأجانب الذين يصنعون الفارق .
* بمناسبة الاجانب.
* قبل أيام لاعب المريخ المحترف البنيني اشتكى المريخ مطالبا بمبلغ (٥٥) ألف دولار .
* ودي ما المشكلة .
* هل تصدق إنو اللاعب ده ما جا السودان أصلا؟
* هل تصدق إنو اللاعب ده ما عارف المريخ بيلبس شعار لونو شنو ؟
* هل تصدق إنو اللاعب ده ما سمع بالمريخ قبل كده ؟
* يسمع بيهو من وين وإذا المريخ كل سنة طاير من التمهيدي ؟
* (لاعب ما لعب) واشتكى داير حقو .
* ومدرب ما درب وتمت اقالتو .
* انا قلت ليكم (الإصيفر) ده اشتر .
* والله صحي .
* وبكرة يظهر ليك حارس مرمى صومالي يقول ليك المريخ سجلني وما اداني حقي .
* ونحن غايتو السنة دي بالذات يا متنا من الضحك ويا كمان الضحك كتلنا .
* وانت كمريخابي أنا ما داير احبطك لكن دايرك تعرف معلومة واحدة بس : (جمال الوالي تاني ما برجع) .
* لازم تعرف الحقيقة دي .
* عشان ما تقعد فاتح خشمك ومنتظر جمال الوالي الشهير ب(عزو) .
* ما برجع يا ولدنا .
* تأكل نارك بس .
* تجيب سوداكال ، تجيب سوداتيل دي مشكلتك .
* تجيب عصام قدالة ، تجيب حامد غزالة دي مشكلتك .
* عندي ليكم إقتراح.
* جيبوا عماد الطيب رئيس للمريخ (إعارة) .
* هكذا أقترح.
* وأي زول طبعا حر في (اقترحاتو) .
* و..و..
* وجيت اهنيك واصافحك وجيت اقول …….. (بعد ده كلو صحبة راكب) .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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