خسر (٥٥) ألف دولار لأنو (أشتر) !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* (الأشتر) هو ذلك الذي (يرقص) برقبته في أغنية تستحق الرقيص بالكتف.

* هذا هو تعريف (الأشتر) في اللغة .

* أذكر في حلتنا كان في واحد بقوم (يبشر) بين الأغنية والأغنية.

* لما يكون في (فاصل) هو بقوم يبشر .

* ولما الغنا يبدأ بيمشي يقعد في كرسيه .

* هذا يسمى (اشتر تربيع) .

* اما تعريف الأشتر إصطلاحا فهو (إقالة مدرب قبل أن يدرب) .

* ولعل المريخ هو أول نادي في العالم (يقيل) مدرب والنشاط واقف بسبب كورونا.

* كما أن المريخ هو أول نادي في العالم (يعيد) المدرب الذي تمت إقالته والنشاط واقف وبرضو بسبب كورونا .

* هذا يسمي (اشتر تكعيب) .

* هو عليك الله لو ما فريق اشتر بيلبس (أحمر بأصفر) ؟

* لو ما اشتر بيخسر في الأردن بسبب (البرد) .

* حاجة تكسف .

* ما لم يفعله الكاردينال في ست سنين لن يفعله في ثلاثة شهور .

* وبما أن ذلك كذلك فإن التمديد للكاردينال لا هو من مصلحة الهلال ولا هو من مصلحة الكاردينال .

* وفي كل الأحوال نحن بتهمنا التسجيلات ولابد من حسمها مبكرا .

* الهلال في الساحة وحيدا وبمقدوره أن (يكاوش) على كل نجوم التسجيلات وبأسعار هادئة .

* ونصيحتي ليكم لما تلقوا فرصة في المريخ اعملوا على (تشليعه) .

* كده كده المريخ ما بمشي قدام .

* المريخ فيهو بكري والغربال طار من التمهيدي.

* والمريخ فيهو التش ورمضان عجب وبرضو طار من التمهيدي .

* بقت عادة عندهم .

* عادات وتقاليد .

* عشان كده (شلعوهو) وخلونا نشيل منهم النافع .

* والكرة في ملعبك يا محمد الرشيد .

* وتبكو بس .. عين قطرة وعين مس .

* من الأخبار السعيدة جدا أن حالات الكورونا في السودان ظلت في تناقص خلال الأسبوع الماضي .

* نحن لن نسئ الظن ونقول (ما في كورونا) ، ولكن سنحسن الظن ونقول أن الله كان لطيفا بهذا الشعب الكريم .

* لطف الله هو وحده الذي جعلنا نعبر مراحل المرض الصعبة فهو يعلم أن هذا البلد (قاعد في السهلة) وبالتالي خفف علينا فله الحمد حتى يرضى وله الحمد بعد الرضا .

* وثقة بالله سنعبر .

* المواصفات التي يتمتع بها نجم الأمل عطبرة كابتن بشير تؤكد أن خانته في الهلال فاضية .

* كابتن بشير (لياقة بدنية طبيعية) وحركة لا تهدأ وحرارة قلب وإمكانيات جيدة .

* نتمنى أن نرى كابتن بشير في كشف الهلال إن شاء الله .

* وذات المنى يمتد ليشمل مؤيد عابدين ظهير التبلدي الأيمن.

* الهلال مطالب بأن يبحث عن بديل مميز لاطهر الطاهر لأن أطهر وحتى بعد أن يجدد عقده سيخوض تجربة احتراف (طال الزمن ولا قصر) .

* عابدين لاعب ظهير متمكن وسيفيد الهلال كثير بإذن الله .

* نجاح التسجيلات وإضافة مواهب حقيقية سيجعل من الهلال قوة ضاربة .

* محليا الهلال ما عندو مشكلة ، كأس الممتاز حقنا من باب (العادة) ، كل مشكلتنا افريقية وهي مشكلة حلها يمكن في التسجيل الصاح والأجانب الذين يصنعون الفارق .

* بمناسبة الاجانب.

* قبل أيام لاعب المريخ المحترف البنيني اشتكى المريخ مطالبا بمبلغ (٥٥) ألف دولار .

* ودي ما المشكلة .

* هل تصدق إنو اللاعب ده ما جا السودان أصلا؟

* هل تصدق إنو اللاعب ده ما عارف المريخ بيلبس شعار لونو شنو ؟

* هل تصدق إنو اللاعب ده ما سمع بالمريخ قبل كده ؟

* يسمع بيهو من وين وإذا المريخ كل سنة طاير من التمهيدي ؟

* (لاعب ما لعب) واشتكى داير حقو .

* ومدرب ما درب وتمت اقالتو .

* انا قلت ليكم (الإصيفر) ده اشتر .

* والله صحي .

* وبكرة يظهر ليك حارس مرمى صومالي يقول ليك المريخ سجلني وما اداني حقي .

* ونحن غايتو السنة دي بالذات يا متنا من الضحك ويا كمان الضحك كتلنا .

* وانت كمريخابي أنا ما داير احبطك لكن دايرك تعرف معلومة واحدة بس : (جمال الوالي تاني ما برجع) .

* لازم تعرف الحقيقة دي .

* عشان ما تقعد فاتح خشمك ومنتظر جمال الوالي الشهير ب(عزو) .

* ما برجع يا ولدنا .

* تأكل نارك بس .

* تجيب سوداكال ، تجيب سوداتيل دي مشكلتك .

* تجيب عصام قدالة ، تجيب حامد غزالة دي مشكلتك .

* عندي ليكم إقتراح.

* جيبوا عماد الطيب رئيس للمريخ (إعارة) .

* هكذا أقترح.

* وأي زول طبعا حر في (اقترحاتو) .

* و..و..

* وجيت اهنيك واصافحك وجيت اقول …….. (بعد ده كلو صحبة راكب) .