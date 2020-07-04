خسر (٥٥) ألف دولار لأنو (أشتر) !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
* (الأشتر) هو ذلك الذي (يرقص) برقبته في أغنية تستحق الرقيص بالكتف.
* هذا هو تعريف (الأشتر) في اللغة .
* أذكر في حلتنا كان في واحد بقوم (يبشر) بين الأغنية والأغنية.
* لما يكون في (فاصل) هو بقوم يبشر .
* ولما الغنا يبدأ بيمشي يقعد في كرسيه .
* هذا يسمى (اشتر تربيع) .
* اما تعريف الأشتر إصطلاحا فهو (إقالة مدرب قبل أن يدرب) .
* ولعل المريخ هو أول نادي في العالم (يقيل) مدرب والنشاط واقف بسبب كورونا.
* كما أن المريخ هو أول نادي في العالم (يعيد) المدرب الذي تمت إقالته والنشاط واقف وبرضو بسبب كورونا .
* هذا يسمي (اشتر تكعيب) .
* هو عليك الله لو ما فريق اشتر بيلبس (أحمر بأصفر) ؟
* لو ما اشتر بيخسر في الأردن بسبب (البرد) .
* حاجة تكسف .
* ما لم يفعله الكاردينال في ست سنين لن يفعله في ثلاثة شهور .
* وبما أن ذلك كذلك فإن التمديد للكاردينال لا هو من مصلحة الهلال ولا هو من مصلحة الكاردينال .
* وفي كل الأحوال نحن بتهمنا التسجيلات ولابد من حسمها مبكرا .
* الهلال في الساحة وحيدا وبمقدوره أن (يكاوش) على كل نجوم التسجيلات وبأسعار هادئة .
* ونصيحتي ليكم لما تلقوا فرصة في المريخ اعملوا على (تشليعه) .
* كده كده المريخ ما بمشي قدام .
* المريخ فيهو بكري والغربال طار من التمهيدي.
* والمريخ فيهو التش ورمضان عجب وبرضو طار من التمهيدي .
* بقت عادة عندهم .
* عادات وتقاليد .
* عشان كده (شلعوهو) وخلونا نشيل منهم النافع .
* والكرة في ملعبك يا محمد الرشيد .
* وتبكو بس .. عين قطرة وعين مس .
* من الأخبار السعيدة جدا أن حالات الكورونا في السودان ظلت في تناقص خلال الأسبوع الماضي .
* نحن لن نسئ الظن ونقول (ما في كورونا) ، ولكن سنحسن الظن ونقول أن الله كان لطيفا بهذا الشعب الكريم .
* لطف الله هو وحده الذي جعلنا نعبر مراحل المرض الصعبة فهو يعلم أن هذا البلد (قاعد في السهلة) وبالتالي خفف علينا فله الحمد حتى يرضى وله الحمد بعد الرضا .
* وثقة بالله سنعبر .
* المواصفات التي يتمتع بها نجم الأمل عطبرة كابتن بشير تؤكد أن خانته في الهلال فاضية .
* كابتن بشير (لياقة بدنية طبيعية) وحركة لا تهدأ وحرارة قلب وإمكانيات جيدة .
* نتمنى أن نرى كابتن بشير في كشف الهلال إن شاء الله .
* وذات المنى يمتد ليشمل مؤيد عابدين ظهير التبلدي الأيمن.
* الهلال مطالب بأن يبحث عن بديل مميز لاطهر الطاهر لأن أطهر وحتى بعد أن يجدد عقده سيخوض تجربة احتراف (طال الزمن ولا قصر) .
* عابدين لاعب ظهير متمكن وسيفيد الهلال كثير بإذن الله .
* نجاح التسجيلات وإضافة مواهب حقيقية سيجعل من الهلال قوة ضاربة .
* محليا الهلال ما عندو مشكلة ، كأس الممتاز حقنا من باب (العادة) ، كل مشكلتنا افريقية وهي مشكلة حلها يمكن في التسجيل الصاح والأجانب الذين يصنعون الفارق .
* بمناسبة الاجانب.
* قبل أيام لاعب المريخ المحترف البنيني اشتكى المريخ مطالبا بمبلغ (٥٥) ألف دولار .
* ودي ما المشكلة .
* هل تصدق إنو اللاعب ده ما جا السودان أصلا؟
* هل تصدق إنو اللاعب ده ما عارف المريخ بيلبس شعار لونو شنو ؟
* هل تصدق إنو اللاعب ده ما سمع بالمريخ قبل كده ؟
* يسمع بيهو من وين وإذا المريخ كل سنة طاير من التمهيدي ؟
* (لاعب ما لعب) واشتكى داير حقو .
* ومدرب ما درب وتمت اقالتو .
* انا قلت ليكم (الإصيفر) ده اشتر .
* والله صحي .
* وبكرة يظهر ليك حارس مرمى صومالي يقول ليك المريخ سجلني وما اداني حقي .
* ونحن غايتو السنة دي بالذات يا متنا من الضحك ويا كمان الضحك كتلنا .
* وانت كمريخابي أنا ما داير احبطك لكن دايرك تعرف معلومة واحدة بس : (جمال الوالي تاني ما برجع) .
* لازم تعرف الحقيقة دي .
* عشان ما تقعد فاتح خشمك ومنتظر جمال الوالي الشهير ب(عزو) .
* ما برجع يا ولدنا .
* تأكل نارك بس .
* تجيب سوداكال ، تجيب سوداتيل دي مشكلتك .
* تجيب عصام قدالة ، تجيب حامد غزالة دي مشكلتك .
* عندي ليكم إقتراح.
* جيبوا عماد الطيب رئيس للمريخ (إعارة) .
* هكذا أقترح.
* وأي زول طبعا حر في (اقترحاتو) .
* و..و..
* وجيت اهنيك واصافحك وجيت اقول …….. (بعد ده كلو صحبة راكب) .
كانت هذه تفاصيل خبر خسر (٥٥) ألف دولار لأنو (أشتر) !!.. بقلم محمد الطيب الأمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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