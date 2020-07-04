عاجل.. السودان توجه بضرورة التوافق على آلية شاملة لحل خلافات سد النهضة

تواصلت اليوم المفاوضات الثلاثية بين مصر واثيوبيا والسودان بشأن ملء وتشغيل سد النهضة برعاية جنوب افريقيا، الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي، وبحضور ممثلي دول مجلس الاتحاد الافريقي ومراقبين من جنوب افريقيا والولايات المتحدة الاميريكية والاتحاد الاوربي بالإضافة لفريق خبراء الاتحاد الافريقي. وقالت وزارة الرى السودانية إنه في جلسة التفاوض استعراض وجهات نظر الدول الثلاث بشأن القضايا الخلافية بشقيها القانوني و الفني وملاحظات كل طرف على ماقدمته الدولتين الآخرين. وأعاد الوفد السوداني في تناوله للقضايا القانونية تأكيد موقفه المطالب بالزامية أي اتفاق والا يتم ربطه باتفاقيات تقاسم حصص المياه وضرورة التوافق على آلية شاملة لحل الخلافات حول الاتفاق. وفي الجوانب الفنية، يرى السودان أن الخلافات التي تبقت محدودة و من الممكن التوصل لاتفاق بشأنها و أن ابرام اتفاق يتطلب مزيد من الجهد والارادة السياسية. وستتواصل الاجتماعات غدا الأحد عبر لقاءات ثنائية بين كل دولة على حدة وفريق المراقبين والخبراء.



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