عاجل.. ظهور سحب رعدية في أجزاء من ولايات البلاد

السبت 4 يوليه 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم “السبت” صورة تُظهر إنتشار لسحب رعدية تظهر باللون الأحمر في أجزاء متفرقة من ولايات ( القضارف، الجزيرة، سنار، النيل الأبيض، شمال وغرب كردفان وشرق وسط وجنوب دارفور ).

يتوقع أن تتسبب في هطول أمطار بكميات متفاوته في تلك الأجزاء مصحوبة بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة الخفيفة. ونوهت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة القاطنين في المناطق المكشوفة إتخاذ التدابير اللازمة.

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