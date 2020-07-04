عاجل.. فتح الأسواق والعودة التدريجية للحياة الطبيعية بالخرطوم اعتباراً من الثلاثاء

السبت 4 يوليه 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

دفعت لجنة الطوارئ الصحية، بتوصية للسلطات المختصة بفتح الأسواق والعودة للحياة الطبيعية بالعاصمة الخرطوم، إعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل.

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وأوصت اللجنة برفع الحظر تدريجياً على أن يبدأ من السادسة مساءً وحتى السادسة صباحاً.

واقر عضو المجلس السيادي نائب رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية البروفسور صديق تاور، بالاثر السالب لاجراءات الحظر على دولاب العمل وحياة الناس، في ظل ثقافة مجتمعية غير مساندة للتصدي للجائحة.

ودعت ورشة للجنة العليا، انعقدت في قاعة الصداقة بالخرطوم اليوم، لتقويم ومراجعة الإجراءات المتبعة لمواجهة جائحة كورونا، دعت للعودة الآمنة والمتدرجة للعمل والإجراءات التي يجب أن تصاحب العودة لاسيما ولاية الخرطوم التي تحتضن القدر الأكبر من السكان والأنشطة الاقتصادية والصناعية وأنشطة الحياة المختلفة .