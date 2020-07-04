“طلبوا مني إشعال الفرن”… موظف بالقنصلية السعودية يكشف كيف قُتل خاشقجي!!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تكشفت تفاصيل جديدة، حول جريمة قتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي في مقر القنصلية السعودية باسطنبول، وأبلغ موظف بالقنصلية السعودية محكمة تركية، أمس الجمعة، أنه طُلب منه إشعال فرن تنور بعد أقل من ساعة على دخول خاشقجي المبنى الذي قُتل فيه.

زكي دمير، وهو فني محلي عمِل لدى القنصلية، كان يدلي بشهادته في اليوم الأول من محاكمة 20 مسؤولاً سعودياً غيابياً فيما يتصل بمقتل خاشقجي الذي فجَّر غضباً دولياً ولطَّخ صورة الحاكم الفعلي للسعودية.

دمير قال إنه استُدعي لمقر سكن القنصل بعد أن دخل خاشقجي مبنى القنصلية المجاور، للحصول على أوراق خاصة به.

وقال: “كان هناك خمسة أو ستة أشخاص… طلبوا مني إشعال فرن تنور. كانت هناك أجواء من الذعر”.

وفقاً للائحة الاتهام، قال دمير إنه شاهد العديد من أسياخ اللحم، ولاحظ أن بلاطات الرخام حول الفرن تغيَّر لونها فيما يبدو كما لو أنه تم تنظيفها بمادة كيماوية.

وقال سائق القنصل في إفادة منفصلة بلائحة الاتهام، إن القنصل أمر بشراء لحم الكباب النيء من أحد المطاعم.

مسؤولون أتراك قالوا إن إحدى النظريات التي تحقق فيها الشرطة هي أن قتلة خاشقجي ربما تخلصوا من جثته بحرقها بعد خنقه وتقطيع أوصاله.

تتهم لائحة الاتهام اثنين من كبار المسؤولين السعوديين هما النائب السابق لرئيس الاستخبارات العامة السعودية أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي السابق سعود القحطاني، بالتحريض على “القتل العمد”.

وتقول إن 18 متهماً آخرين تم نقلهم جواً إلى تركيا لقتل خاشقجي، الصحفي البارز النافذ الذي كان ينتقد ولي العهد.

يحاكَم المتهمون غيابياً، ومن غير المرجح أن تسلّمهم السعودية التي اتهمت تركيا بالتقاعس عن التعاون مع محاكمة منفصلة وسرية إلى حد كبير جرت في الرياض، العام الماضي.