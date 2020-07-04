خبر محزن للاعبي ريال مدريد حتى لو فازوا بكل الألقاب

الخليج 365 : كشفت وسائل إعلام إسبانية عن خبر “غير سعيد” للاعبي نادي ريال مدريد في ظل الأزمة المالية التي تمر بها غالبية الأندية. حيث توقفت المسابقات 3 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا، ما عرقل الواردات المالية للأندية. وفي تقرير لصحيفة “ماركا” الإسبانية والمقربة من ريال مدريد أكدت مصادرها فيه أن “لاعبي الفريق لن يحصلوا على أي مكافآت مالية هذا العام، حتى لو فازوا بالدوي الإسباني ودوري أبطال أوروبا”. يذكر وأن خسائر النادي الملكي قد وصلت لـ 40 مليون يورو. وكان نادي ريال مدريد قد أكد في بيان مطلع أبريل/نيسان الماضي، خفض رواتب اللاعبين والفريق الفني والموظفين الإداريين، بنسب تتراوح بين 10 إلى 20%. تجدر الإشارة إلى أن كل لاعب من نادي ريال مدريد حصل على مكافأة بلغت مليون يورو بعد الظفر بالدوري الإسباني وكأس الأبطال عام 2017.

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