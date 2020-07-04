الخليج 365 :

كشف وزير الثروة الحيوانية والسمكية الدكتورعلم الدين عبد الله ابشر عن تصدير 450 الف راس من الماشية للسعودية منذ بدء التصدير بعد القضاء على حمى الوادي المتصدع . واستعرض الوزير فى مؤتمر صحفي اليوم بالوزارة اشتراطات السعودية لاستئناف صادرات الثروة الحيوانية من السودان على ان يتم تطعيم الصادر ومكوثها فترة شهر بالمحجر اضافة الى ارسال باخرة واحدة فى اليوم . وعزا الوزير الأسباب التى أدت الى ارجاع عدد من بواخر صادر الماشية من السعودية مؤخرا الى عدم كفاءة عدد من البواخر وأنها غير مهيأة حيث تصل الى ميناء جدة بعد ثلاثة ايام مما يسبب نقصاً في المناعة لدى الماشية ، لافتا الى ان حوالى 99% من راجع الصادر تم اعادة تصديره مطالبا باهمية مراعاة المواصفات القياسية فى بواخر صادر الماشية لضمان عدم تكرارهذه الاجراءات . وكشف عن انشاء مسلخ رابع اضافة لمسالخ (الشاهين ، الكدرو ، جمكو) التى اجازتها هيئة الغذاء والدواء السعودية لتصدير اللحوم من السودان داعيا القطاع الخاص لتخصيص مسالخ للصادر . وقال ابشر ان 90٪من الريف السوداني يعمل في الزراعة بشقيها مشيرا الي الاعداد المقدرة للثروة الحيوانية بالبلاد مشيرا الى أن تقديرات شمال كردفان للثروة الحيوانية وصلت 23,5 مليون راس وتقديرات غرب كردفان 22 مليون راس من الماشية منوها الى اهمية تعداد الثروة الحيوانية لمعرفة العدد الحقيقي للثروة بالبلاد . وعزا وزير الثروة الحيوانية ارتفاع اسعار الالبان الى ارتفاع اسعار مدخلات الانتاج والاعلاف مشيدا بجهود شركات انتاج الدواجن فى توفير المنتجات والوصول الى الاكتفاء من منتجات الدواجن مشجعا المستثمرين بالدخول فى هذا الاستثمار.