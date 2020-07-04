الخليج 365 : حذر تجمع أصحاب المخابز بولاية الخرطوم من تفاقم أزمة الخبز بشكل كبير مع رفع الحظر خلال الأيام المقبله وعودة المواطنين من الولايات إلى جانب استئناف الأنشطة التجارية والمدارس.

وقال عضو تجمع أصحاب المخابز عصام عكاشة ل (السوداني) إن تزايد أزمة الخبز حاليا تعود لوجود شح فى توزيع الدقيق والجازولين والغاز

ووصف قرار إعادة توزيع الدقيق عبر المحليات بغير الموفق خاصة وأنه لم يحقق أي عدالة فى التوزيع وتابع أن أي مخبز يتم منحه 60 جوالا خلال الأسبوع مشيرا إلى أن التوزيع يفترض أن يكون بحسب طاقة المخابز الإنتاجية.

وأضاف” منذ تكوين الحََكوَمة فأن ماتم توزيعه للخرطوم لايصل 47الف جوال يوميا والتى تمثل حوجة الاستهلاك للولاية من الدقيق يوميا”.

ووصف قرار تطبيق الخبز التجاري بأنه خطوة فى تصحيح المسار لجهة انه يحد من لجوء المطاعم للخبز المدعوم وإنهاء ظاهرة استئجار بعض المطاعم لأشخاص للوقوف فى صفوف الخبز لتأمين كميات كافية للمطاعم. المادة السابقة إيران تكشف تفاصيل جديدة حول عملية اغتيال سليماني المقالة القادمة مصر تعلن إجراءات مواجهة خطر “انهيار سد النهضة الإثيوبي”

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تجمع أصحاب المخابز يحذّر من تفاقم الأزمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.