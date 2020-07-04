إرتفاع جديد في أسعار اللحوم الحمراء بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اكد بعض اصحاب الملاحم بالخرطوم إستمرار ارتفاع اللحوم الحمراء بسبب الترحيل والوقود وتذبذب الكهرباء .

وقال صاحب ملحمة بالخرطوم أحمد حسنين ل( السوداني ) إن الأسعار شهدت زيادة جديدة منذ مطلع الاسبوع بسبب الترحيل وارتفاع اسعار الماشية من مناطق الانتاج٫ مبينا ان سعر كيلو العجالي بلغ (540) جنيه بدلاعن(500) جنيه أما الضان (600) جنيه ٫ واشار لأثر تذبذب الكهرباء في تراجع المعروض تخوفا من الخسارة .

ولفت صاحب ملحمة بالسوق المركزي بابكر عمر لارتفاع الأسعار سنويا في هذا التوقيت من كل عام لامتناع منتجي الماشية عن البيع مما يحدث ندرة بالأسواق وارتفاع الأسعار ٫ مبينا ان سعر اللحم الصافي والمفروم (500) جنيه للكيلو وقطعة الكبدة (600) جنيه و كيلو العجالي (540- 550) جنيه متوقعا زيادة جديدة في الأسعار أما الضان فبلغ (800) جنيه للكيلو، وأوضح أن حجم الوارد من مناطق الانتاج ضعيف لارتفاع اسعار الأعلاف. المادة السابقة أكثر من 6 الف مزارع يواجهون مصير مجهول المقالة القادمة البنك الإسلامي للتنمية يدعم السودان ب 35.5 مليون دولار

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