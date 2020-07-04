أكثر من 6 الف مزارع يواجهون مصير مجهول

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اشتكي عدد من مزارعي مشروع الجزيرة مكتب اللعوتة وكاب الجداد من عدم انسياب المياه التي تساعد في عملية الزراعة مشيرين الي انهم الان يواجهون مصير مجهول في حال عدم انسياب المياه لزراعتهم التي تم التحضير اليها وقال ممثل المزارعين صبري محمد علي احمد من مكتب اللعوتة ل اخرلحظة منذ اسبوعين قاموا بوضع التيراب علي الارض الا انهم تفاجوا بوجود ( الترع فاضية من المياه) واشار الي ان تكلفة التيراب و التحضير لعملية الزراعة فاقت ال 40 الف جنيه منوهاً الي انهم اكثر من 6 الف مزارع موزعين علي 5 مكاتب وهم مكتب اللعوتة وكاب الجداد والصحوة والسديرة حبيبة وأضاف الي انهم يعتمدون علي الري الانسيابي من خزان سنار وناشد القائمين بالامر ان يضعوهم في عين الاعتبار خاصة وانهم يعتمدون علي الزراعة اعتماد كلي في معيشتهم الحياتية المادة السابقة قفزة هائلة في أسعار الدولار بالموازي المقالة القادمة إرتفاع جديد في أسعار اللحوم الحمراء بالخرطوم

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