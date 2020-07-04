شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : واصل سعر الصرف للعملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني إرتفاعا بالسوق الموازي بالخرطوم يوم السبت. وعزا متعاملون بالسوق الموازي وسط الخرطوم تراجع قيمة الجنيه لزيادة الطلب وقلة العرض، وأشاروا إلى أن سعر الصرف للدولار الأمريكي قفز إلى ١٤٣ جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الشراء ١٤٢ جنيه، وسجل سعر الدرهم الإماراتي ٣٦ جنيها للبيع، و٣٥ جنيها للشراء، وقفز سعر اليورو إلى ١٤٩ جنيه للبيع، و١٤٦ جنيها للشراء، الجنيه الإسترليني ١٥٨ جنيها للبيع ، و١٥٦ جنيها للشراء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قفزة هائلة في أسعار الدولار بالموازي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.