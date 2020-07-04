الإعدام شنقاً حتى الموت لشيخ سلفي اغتصب تلاميذه داخل المسجد…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدرت محكمة الطفل بالقضارف صباح أمس حكم بالاعدام على شيخ خلوة حي الجمهورية جنوب وإمام مسجد ديم النور شرق المتهم باغتصاب تلامذته داخل خلوة ملحقة بالمسجد .

وفي الاثناء رحبت منظمات المجتمع المدني والناشطين في مجال حقوق الطفل بقرار المحكمة

وقالت المحكمة بأن الاتهام تقدم بقضية متكاملة تقود الى اتجاه واحد هو ادانة المتهم دون سواه حيث قام الاتهام بتعضيد بينة الطفل المجني عليه وبيانات أخرى تتمثل في الوقائع المتشابهة بجانب التقارير الطبية ، مما قاد المحكمة للاطمئنان التام للبيانات التي تقدم بها الاتهام والتي وفرت للمحكمة عناصر واركان المادة 45 / ب من قانون الطفل لسنة 2010 وعليه اصدرت المحكمة حكم الاعدام على المتهم .

من جهته قال رئيس هيئة ادعاء المجني عليه المحامي بابكر عبد الرحمن إن حكم الاعدام على الشيخ المتهم بجريمة الاغتصاب يعتبر حكما رادعا لجرمه الشنيع ورسالة مباشرة لكل من تسول له نفسه بالتعدي على براءة الاطفال من الذئاب البشرية، واعلن عن تكوين مكتب محاماة دائم للدفاع عن قضايا الاطفال بصورة عامة وقضايا الاغتصاب بصورة خاصة وطالب منظمات المجتمع المدني بتفعيل برامج تثقيف الاسر والاطفال حول المخاطر التي تواجه الطفل في المجتمع .

واعتبرت الناشطة في مجال حماية الطفولة كوثر السجان قرار المحكمة بأنه يتسق مع حجم الجرم ويؤكد عدالة ونزاهة القضاء السوداني وحملت وزارة الرعاية بالقضارف مسؤولية جرائم الاغتصاب التي يتسبب فيها بعض منتسبي الخلاوى.