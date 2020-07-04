الخليج 365:

كشفت مصادر صحفية عن احالة ملف شهداء ثورة ديسمبر المجيدة من النيابة العامة الى المحكمة بعد اكتمال التحقيقات في الملف.

وأعلنت شقيقة الشهيد حنفي عبد الشكور الذي استشهد في التاسع والعشرين من يونيو العام الماضي عن بدء جلسات المحكمة العلنية في قضية مقتل الشهيد حنفي في السابع من الشهر الجاري بمحكمة الاوسط بامدرمان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النيابة العامة تستلم ملفات شهداء ديسمبر… لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.