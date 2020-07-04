عضو الحرية والتغيير والقيادية بتجمع المهنيين: الله يطلع دينكم.!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : انا خلاص زهجتا وبعد دة حابدا اتكلم وانفجر ما ممكن ياخ ____ استغفر الله واتوب اليه الواحد يحوم الفييس يقرا كلام كلو غلط ويقول ياخ استهدي بالله ياهيفاء واتجاوزي امشي لي قدام امشي خطوتين تاني القى كضبة اكبر من القبليها امشي تلاتة خطوات القى انو انا سرقتا صفحة التجمع دة شنو دة مش بتبالغو بالجد يعني ما كتيييرة ياخ الكضب دة مش حقو الناس تعملو كدة بي طريقة تخش العقل !!! الهي كدة يجيكم وجع كلام ما يفك منكم الله يطلع دينكم زاتو ياخ بقلم هيفاء فاروق يعقوب.

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