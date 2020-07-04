التمديد للكاردينال مرفوض ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• لن يجد مقترح التمديد لمجلس الهلال الحالي حتى موعد تحديد موعد الانتخابات اي قبول من الغالبية العظمى من الاهلة ، بعد أن ضاق الجميع ذرعاً بعهد الكاردينال الذي لم يحقق انجاز واحد على مستوى فريق الكرة يشفع له بالاستمرار فترة جديدة في رئاسة الهلال ..

• ولماذا التمديد للكاردينال الذي قرر الرحيل عقب نهاية فترته وعدم الترشح من جديد في الانتخابات القادمة .. حيث وجد هذا القرار تأييد منقطع النظير من الجماهير العاشقة للنادي الأزرق ..

• المطلوب ذهاب مجلس الهلال بقيادة الكاردينال عقب انتهاء فترته فوراً ، وعدم البقاء في حكم النادي الازرق دقيقة واحدة ..

• واذا كان الخوف من حدوث فراغ اداري في نادي الهلال ، يجب تعيين لجنة تسيير تضم عدد من أبناء الهلال المخلصين ، لقيادة العمل الاداري حتى موعد قيام الانتخابات ، وأن تجد هذه اللجنة الدعم من الأهلة حتى تمر هذه الفترة بسلام ، ومن أبرز مهام هذه اللجنة الاعداد للانتخابات في أقرب وقت وتهيئة المناخ المناسب للمرشحين والاشراف على فريق الكرة ..

• حتى مقترح ظهور الكاردينال ضمن لجنة تسيير تضم عدد من أبناء الهلال لن تجد موافقة أحد ، لذلك يجب الاسراع في اختيار الاسماء التي ستقود لجنة التسيير قبل حلول موعد انتهاء فترة مجلس الهلال الحالي والتي تبقت لها ايام فقط ..

• الأصوات التي ظلت تدعو بإستمرار الكاردينال في الرئاسة (ما عندها موضوع) ، ونؤكد لها ان التغيير قادم للنادي الازرق ، حتى يعود إلينا (هلالانا) المعروف الذي كان يهز الارض تحت اقدام الاندية داخل أحراش افريقيا ، حيث أصابنا الملل من رؤية الهلال على هذه الحالة التي (لا تسر عدو أو حبيب) ..

• الهلال بدون (أموال) كان قريباً من التتويج بلقب دوري أبطال افريقيا بعد أن وصل للنهائي مرتين ، وكان (بعبعاً) مخيفاً (ترتجف) له الخصوم عند سماع اسمه فقط ، (عشان كدا نغمة منو البدفع تاني زي كردنة ما بتمشي معانا) ..

• التخطيط السليم والعمل بالمؤسسية المعروفة والاستقرار على كافة المستويات داخل النادي ، كل ذلك يقود لتحقيق النجاح المطلوب وإنزال احلام الجماهير على أرض الواقع ..

• (كردنة يرحل بس)

((صمت اخير)) ..

• أكيد بكرة أحلى وأجمل ..