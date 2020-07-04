قرار التمديد يحاصر الكاردينال!.. بقلم بابكر مختار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*نعم!

*يبقى السؤال المهم!

*حصار ام تمديد!

*نعم..في تصريحات صحافية اشار نائب رئيس اللجنة القانونية بالاتحاد العام والمسئول عن ملف الهلال الاستاذ محمد sgdlhk حلفا الي انه سيتم التمديد لمجلس ادارة نادي الهلال لفترة تتراوح بين الشهرين والثلاثة وتكليف المجلس خلال هذه افترة بثلاث مهام ابرزها الترتيب لجمعية عمومية وفق المرتكزات القاننونية بفتح باب العضوية واختيار لجنتي الانتخابات والطعون مع تسيير النشاط بالنادي الي حين انعقاد الجمعية العمومية المتوقع لها منتصف اكتوبر المقبل!

*نعم..جاءت تصريحات الاستاذ محمد أن حلفا عضو مجلس ادارة الاتحاد السوداني لكرة القدم صريحة وواضحة حيث قال تحديدا ان..( مجلس إدارة نادي الهلال العاصمي المنتخب سيواصل في أداء مهامه بامر المنشور الصادر من الاتحاد بوقف الجمعيات العمومية إلى ما بعد نهاية جائحة كورونا، وأضاف مولانا محمد احمد سليمان أن نادي الهلال سيستلم خطاب الجمعية العمومية لإجازة النظام الأساسي للنادي عقب إكتمال حلقات عودة النشاط، وأردف حلفا أن نهاية عمر المجلس في يوليو الحالي، ستجعل خيار التمديد له – أي مجلس الهلال المنتخب حاليا – قائم إلى فترة مابين (. 60 – 90) يوم، على أن يتم تكليفه بثلاث مهام؛ تبدأ بتسيير النشاط، بجانب إقامة جمعية النظام الأساسي وإنتخاب لجنتي الانتخابات، و الاستئنافات الانتخابية، ومن ثم الدعوة لجمعية عمومية انتخابية، وكشف نائب رئيس اللجنة القانونية أن التمديد للمجالس التي ينقضي عمرها الانتخابي كائن بأمر قرار من مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم وتم إنقاذه على أكثر من عضو منتسب لاتحاد الكرة، سواء أن كان اتحاد أو نادي).

*الي هنا انتهت تصريحات مولانا محمد سليمان نائب رئيس اللجنة القانونية والرجل المكلف بملف الهلال حول مستقبل الهلال خلال الفترة التي تعقب نهاية عمر مجلسه الشرعي المنتخب وقد جاءت تلك التصريحات واضحة بشكل كبير حيث انها تحاصر المجلس بشكل قاطع وليست لديه أي المجلس اية خيارات سوى تسيير النشاط ومن ثم العمل علي الترتيب للانتخابات القادمة وفتح باب العضوية لعشاق الازرق وستقوم الجمعية العمومية للنادي باختيار اعضاء اللجنتين المعنيتين بالانتخابات والاستئنافات وليس هنالك مجالا اخر امام ادارة النادي بقيادة الكاردينال للخروج من خط السير المحدد للفترة التي لا تتجاوز التسعين يوما باية حال!

*تصريحات اللجنة القانونية وضعت مجلس الكاردينال علي المحك ولم تضع له أي اللجنة اية خيارات سوى فتح باب العضوية والترتيب للانتخابات وتعتبر تلك التصريحات بمثابة حصار فعلي لرئيس النادي الدكتور اشرف الكاردينال والذي لن يجد مخرجا سوى العمل علي تنفيذ المطلوبات في فترة اقصاها الاشهر الثلاثة علما بان اهمها فتح باب العضوية وتفعيل دور الجمعية العمومية في اجازة النظام الاساسي اولا ومن ثم الموافقة او رفض الاسماء التي سيتم ترشيحها من قبل المجلس وهذه الجزئية الاهم في ملف التمديد حيث ان العبء الاكبر في دوران عجلة الجمعية العمومية يعتمد بشكل كبير علي الاسماء التي ستقودها في قادم الايام!

*خلاصة القول ان قرارات اللجنة القانونية التي سيتم استصدارها في وقت قريب لن تترك مساحة واسعة لمجلس الهلال للتحرك فيها حيث ان اللجنة نفسها ستراقب الاوضاع عن كثب وستكون عين ساهرة لتنفيذ كل المطلوبات حتى ياتي من ياتي في مقبل الايام لحكم الهلال باسس سليمة تتخطى ما كان يحدث في السابق..ونعود بحول الله.

اخر الرميات

*يبدو ان هنالك مرحلة جديدة تنتظر الهلال في قادم الايام ويبدو ان جمعيته العمومية ستكون مختلفة بشكل كبير خصوصا وان الاشراف عليها سيكون من جهات اهلية مائة بالمائة تجيد التعامل مع ملفات الانتخابات والجمعيات العمومية!

*اللهم سلم البلاد والعباد..اميين.

*تعالوا بكره!